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Таможенники изъяли автозапчасти на сумму 890 тысяч рублей
15.05.2017 12:28 — Разное | Ежедневник
Сотрудники Оперативной таможни изъяли около 33 тыс. автозапчастей европейских производителей на сумму 890 тыс. рублей, сообщается в Государственном таможенном комитете.
Субъект хозяйствования представил таможенному органу транспортные и коммерческие документы с недостоверными сведениями о товарах. Стоимость автозапчастей в документах была умышленно занижена с целью значительно уменьшить сумму подлежащих к уплате таможенных платежей.
В связи с выявлением признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.5 КоАП, сотрудниками таможни начат административный процесс. Незаконно перемещаемые автозапчасти, предназначенные для последующего вовлечения в коммерческий оборот, изъяты до решения суда.
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Сотрудники Оперативной таможни изъяли около 33 тыс. автозапчастей европейских производителей на сумму 890 тыс. рублей, сообщается в Государственном таможенном...
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