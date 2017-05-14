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Мужчина не разобрался в Photoshop и 10 лет рисовал иллюстрации в Paint

15.05.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
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Пэт Хайнс (Pat Hines) написал книгу и решил ее проиллюстрировать. Решив, что фоторедакторы для него слишком сложны, он начал делать иллюстрации в Microsoft Paint и потратил на это больше 10 лет. На его рисунки обратил внимание сайт Bored Panda.


Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Электронная книга Хайнса называется Camp Redblood («Лагерь „Красная кровь“»). Действие происходит в 80-е годы в летнем лагере. По сюжету, дети хулиганят и попадают в приключения, а в окрестностях лагеря обнаруживаются призраки и монстры.

«Я полный профан в Photoshop и других программах, — признался сам Хайнс. — Я работаю исключительно в Microsoft Paint уже более десяти лет».


Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

Изображение: Pat Hines / boredpanda.com

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