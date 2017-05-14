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Следователи выясняют обстоятельства гибели от электротока жителя Пружанского района

15.05.2017 12:47 — Разное | БелТА  
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15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пружанский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства смертельного травмирования электротоком жителя Пружанского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

39-летний житель деревни Малые Яковичи на своем приусадебном участке был смертельно травмирован электротоком во время монтажа теплицы с использованием шуруповерта, подключенного к сети. Хозяйственные работы он проводил один. Прибежавший на шум сосед увидел, что пострадавший находится под воздействием тока и держит в руках шуруповерт. Он смог выбить инструмент на землю, однако спасти сельчанина не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец и родные погибшего, изъят для исследования шуруповерт с электрокабелем, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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39-летний житель деревни Малые Яковичи на своем приусадебном участке был смертельно травмирован электротоком во время монтажа теплицы с использованием...

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