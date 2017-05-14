Причиной смерти жительницы Могилевского района могло стать отравление сморчками

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 29-летней жительницы Могилевского района. Причиной смерти могло стать отравление сморчками, сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.

Предварительно установлено, что жительница агрогородка Восход в лесу собрала сморчки. Дома она их отварила и съела. Через непродолжительное время состояние здоровья женщины стало ухудшаться, однако за медицинской помощью она не обращалась. Когда на четвертые сутки стало совсем плохо, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Женщина была госпитализирована, но, несмотря на оказанное экстренное лечение, спасти ее не удалось.

"По предварительной информации, смерть наступила от токсического действия веществ, содержащихся в съедобных грибах. Следователи провели осмотр местности, где, предположительно, женщина могла собирать грибы. Обнаруженные плодовые тела направлены на исследования для установления вида и токсичности", - проинформировали в УСК.-0-