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В Минске предлагают обсудить названия станций кольцевой линии метро

15.05.2017 13:05 — Разное | БДГ  
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Дирекция по строительству Минского метрополитена приглашает минчан принять участие в обсуждении названий станций четвертой, кольцевой линии минского метро, которые предложены топонимической комиссией при Мингорисполкоме.

На сегодня предложены следующие варианты названий станций:

пересечение улиц Сурганова и Якуба Коласа — «Политехническая»;

пересечение улиц Орловской и Гая — «Киевский сквер»;

пересечение улицы Ольшевского и проспекта Пушкина — «Ольшевская»;

пересечение улицы Притыцкого и проспекта Пушкина — «Тивали»;

пересечение улицы Харьковской и Пономаренко с проспектами Пушкина и Жукова — «Тучинка»;

пересечение улицы Уманской с проспектом Дзержинского — «Берестейская»;

район железнодорожной станции «Столичная» — «Локомотивная»;

пересечение улиц Проектируемой №3 и Жуковского — «Минск-Мир»;

район железнодорожной станции «Минск-Южный» — «Козырево».

Предложения и замечания можно отправлять по адресу 220030, Минск, проспект Независимости, 6 либо по факсу 200-97-81.

Примечательно, что в июле 2016 года Мингорисполком уже утверждал официальные названия станций 4-й линии метрополитена, но в сентябре указом президента был изменен генплан Минска, а вместе с ним и расположение станций 4-й линии, которая стала кольцевой. «Пришлось пересматривать и названия станций», — пояснил Onliner.by заместитель главного инженера «Дирекции по строительству Минского метрополитена» Денис Заболотный.

Напомним, что сейчас в Минске идет строительство третьей линии метро. Первый ее участок будет включать четыре станции: «Ковальская Слобода» (пересечение улиц Воронянского и Жуковского»), «Вокзальная» (Железнодорожный вокзал, предусмотрена пересадка на станцию «Площадь Ленина»), «Площадь Франтишка Богушевича» (пересечение улиц Немига и К.Цеткин) и «Юбилейная Площадь» (площадь Юбилейная с пересадкой на станцию «Фрунзенская». 

 
Теги: Минск
 
 
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Дирекция по строительству Минского метрополитена приглашает минчан принять участие в обсуждении названий станций четвертой, кольцевой линии минского метро,...

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