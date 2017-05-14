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В Минске предлагают обсудить названия станций кольцевой линии метро
Дирекция по строительству Минского метрополитена приглашает минчан принять участие в обсуждении названий станций четвертой, кольцевой линии минского метро, которые предложены топонимической комиссией при Мингорисполкоме.
На сегодня предложены следующие варианты названий станций:
пересечение улиц Сурганова и Якуба Коласа — «Политехническая»;
пересечение улиц Орловской и Гая — «Киевский сквер»;
пересечение улицы Ольшевского и проспекта Пушкина — «Ольшевская»;
пересечение улицы Притыцкого и проспекта Пушкина — «Тивали»;
пересечение улицы Харьковской и Пономаренко с проспектами Пушкина и Жукова — «Тучинка»;
пересечение улицы Уманской с проспектом Дзержинского — «Берестейская»;
район железнодорожной станции «Столичная» — «Локомотивная»;
пересечение улиц Проектируемой №3 и Жуковского — «Минск-Мир»;
район железнодорожной станции «Минск-Южный» — «Козырево».
Предложения и замечания можно отправлять по адресу 220030, Минск, проспект Независимости, 6 либо по факсу 200-97-81.
Примечательно, что в июле 2016 года Мингорисполком уже утверждал официальные названия станций 4-й линии метрополитена, но в сентябре указом президента был изменен генплан Минска, а вместе с ним и расположение станций 4-й линии, которая стала кольцевой. «Пришлось пересматривать и названия станций», — пояснил
Напомним, что сейчас в Минске
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Дирекция по строительству Минского метрополитена приглашает минчан принять участие в обсуждении названий станций четвертой, кольцевой линии минского метро,...
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