В Минске запустили электробусы

Первые электробусы начали движение в Минске 12 мая по маршруту №59, который следует с ДС Серова до улицы Долгобродской.

Информация об этом размещена на сайте «Минтранса».

На балансе троллейбусного парка №2 в данное время находятся шесть электробусов, по маршруту запущены четыре, остальные два вскоре также начнут движение в городе.

Что касается оплаты проезда, то она будет осуществляться с помощью билетов на одну поездку, а также электронных билетов, которыми оплачиваются несколько видов транспорта, среди которых есть троллейбус.

Электробусы были изготовлены компанией «Белкоммунмаш». Основными достоинствами этой техники является отсутствие выброса в воздух вредных веществ, низкий уровень шума и использование чистых источников энергии. Остановка общественного снабжается зарядным столбом, который служит для передачи электричества электробусам.

Благодаря этим характеристикам электробусы приобрели статус «зеленого транспорта 21 века», который, кстати, уже давно работает в Европе.