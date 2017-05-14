Состоялись первые четвертьфинальные матчи чемпионата Беларуси по мини-футболу

В субботу, 13 мая, прошли первые четвертьфинальные поединки плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Представляем результаты состоявшихся игр.



Фото: МФК «Столица»

МАПИД 2−1 «Дорожник»

Первыми в субботу свой матч начали МАПИД и «Дорожник». Предыгровые расклады не делали фаворитами ни одних, ни других: МАПИД в «регулярке» финишировал строкой выше, зато «Дорожник» взял в феврале Кубок страны. Окончательно уравнивал шансы тот факт, что обе команды проводят домашние матчи на одной и той же арене, поэтому преимущество площадки оставалось за МАПИДом лишь номинально.

В итоге матч прошел в абсолютно равной борьбе. Где-то, возможно, МАПИД выглядел наглее и активнее, однако «дорожники» ни в чем не отставали и даже забили первыми (13-я минута — Скварчевский). «Домостроители» тут же сравняли счет — отличился ветеран Лушковский. Во втором тайме перетягивание каната продолжилось, и здесь уже номинальные хозяева вышли вперед: результативный удар на 24-й минуте удался Грицуку. Несмотря на изобилие голевых моментов, счет на табло до конца игры остался неизменным — 2:1 в пользу МАПИДА.

ВРЗ 2−1 БЧ

Далее следовал матч в Гомеле. На местном «Локомотиве» зрители, затаив дыхание, наблюдали за третьим в сезоне гомельским дерби. И если два предыдущих принципиальных матча остались за ВРЗ (3:0 в первом круге и 3:0 — во втором), то в плей-офф вполне можно ожидать сюрпризов.

«Вагоноремонтики» в надежде забить быстрый гол с первых минут начали активно наседать на ворота БЧ. Ставка не сработала, и темп игры постепенно успокоился. Взрыв произошел на 20-й минуте, когда в результате стремительной атаки мяч в сетку ворот гостей отправил Дмитрий Шамли (1:0).

После перерыва пошла равная игра, в которой хозяева (снова номинальные) сумели сначала удвоить преимущество (24-я минута — дубль Шамли), а затем пропустить (на 27-й минуте за БЧ отличился Шулькин). В напряженной концовке ВРЗ сумел отстоять победный счет (2:1) и теперь подходит к ответному поединку с весомым преимуществом.

«Столица» 5−2 «Борисов-900»

Это противостояние ожидалось с особым интересом: во-первых, хотелось посмотреть, как проявит себя «Столица» в плей-офф, где нет слабых соперников, а во-вторых, борисовчане любят и умеют играть с «гонялой», а вот «Столица» при игре 4 на 5 не всегда чувствует себя уверенно и комфортно.

В итоге ни по одному из пунктов «айтишники» не дали поводов усомниться в себе. Сначала «столичники» крайне дисциплинированно выдерживали темп игры, не бросаясь сломя голову в атаку, а затем при игре 4 против 5 сумели забить три гола: Черник на 18-й минуте запустил мяч между ног вратарю, когда тот менялся с «гонялой», на 21-й Шостак проявил чудеса дриблинга и расстрелял пустые ворота, на 27-й Крыкун довел счет до крупного.

После этого борисовчане на некоторое время сумели вернуться в игру (дубль Хурсова), но затем на сцену вышел Бето и своими двумя голами окончательно прикончил гостей (5:2).

После матча рулевой борисовчан Сергей Гупаленко сказал, что ничего страшного не произошло, и дома в Борисове у команды будет шанс отыграться, однако если в ответном матче «Столица», предоставив сопернику инициативу, сыграет в обороне точно так же, как в субботу, то надежды бело-зеленых умрут, не успев родиться.

«Лидсельмаш» 4−2 «Витэн»

Закрывал игровую программу первых четвертьфинальных матчей плей-офф поединок «Лидсельмаша» и «Витэна».

Обе команды начали встречу осторожно, играя с оглядкой на собственные ворота и присматриваясь друг к другу. Но постепенно скорость игры возросла, а вместе с ней вырос и градус борьбы. На 6-й минуте мяч в собственные ворота срезал Иванов, однако уже спустя один оборот секундной стрелки лидчанин Чеховский сравнял счет.

На 16-й минуте Тикуришвили вновь вывел «Витэн» вперед, и вновь хозяева сумели быстро отыграться (с пенальти гол на 18-й минуте забил Жегалко). На перерыв команды ушли при счете 2:2 на табло.

Во втором тайме, несмотря на удаление в рядах «Витэна» (за повторное нарушение с площадки был удален Тикуришвили), игра успокоилась. Этим сумел воспользоваться «Лидсельмаш», который в концовке игры дважды «ужалил» «энергетиков» (37-я и 39-я минуты).

Итоговый счет 4:2 позволил «Лидсельмашу» добиться уверенной победы. «Витэну» же теперь нужно обязательно побеждать дома.

Плей-офф. Четвертьфиналы (первые матчи)

13 мая

МАПИД (Минск) 2−1 «Дорожник» (Минск)

Мячи: 0:1 — Скварчевский (13). 1:1 — Лушковский (14). 2:1 — Грицук (24).

ВРЗ (Гомель) 2−1 БЧ (Гомель)

Мячи: 1:0 — Шамли (20). 2:0 — Шамли (23). 2:1 — Шулькин (27).

«Столица» (Минск) 5−2 «Борисов-900» (Борисов)

Мячи: 1:0 — Черник (18). 2:0 — Шостак (21, п.в.). 3:0 — Крыкун (27, п.в.). 3:1 — Хурсов (29). 3:2 — Хурсов (34). 4:2 — Бето (35). 5:2 — Бето (36).

«Лидсельмаш» (Лида) 4−2 «Витэн» (Орша)

Мячи: 0:1 — Иванов (6, в свои ворота). 1:1 — Чеховский (7). 1:2 — Тикуришвили (16). 2:2 — Жигалко (18, с пенальти). 3:2 — Камеко (37). 4:2 — Жигалко (39, п.в.).