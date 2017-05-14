Следователи ищут свидетелей наезда на пожилую велосипедистку в Бешенковичском районе

15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Следователи дополнительно устанавливают свидетелей ДТП в Бешенковичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Управлением расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на 5-м км дороги Бешенковичи-Чашники 23 сентября 2016 года, в результате которого пострадала велосипедистка. Установлено, что около девяти часов вечера 40-летний водитель за рулем Fiat Tipo ехал в сторону Чашников и сбил двигавшуюся в попутном направлении на велосипеде 60-летнюю женщину. В результате столкновения ей причинены тяжкие телесные повреждения.

Согласно показаниям потерпевшей и водителя автомобиля, в момент наезда во встречном направлении двигалась еще одна легковушка, водитель которой мог быть очевидцем ДТП. Следователи устанавливают его личность, а также дополнительно свидетелей ДТП, которые располагают какой-либо информацией, имеющей значение для уголовного дела, и просят позвонить в управление СК по Витебской области по телефону: 8 (0212) 46-20-76.-0-