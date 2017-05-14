ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи ищут свидетелей наезда на пожилую велосипедистку в Бешенковичском районе

15.05.2017 13:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Следователи дополнительно устанавливают свидетелей ДТП в Бешенковичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Управлением расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на 5-м км дороги Бешенковичи-Чашники 23 сентября 2016 года, в результате которого пострадала велосипедистка. Установлено, что около девяти часов вечера 40-летний водитель за рулем Fiat Tipo ехал в сторону Чашников и сбил двигавшуюся в попутном направлении на велосипеде 60-летнюю женщину. В результате столкновения ей причинены тяжкие телесные повреждения.

Согласно показаниям потерпевшей и водителя автомобиля, в момент наезда во встречном направлении двигалась еще одна легковушка, водитель которой мог быть очевидцем ДТП. Следователи устанавливают его личность, а также дополнительно свидетелей ДТП, которые располагают какой-либо информацией, имеющей значение для уголовного дела, и просят позвонить в управление СК по Витебской области по телефону: 8 (0212) 46-20-76.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на 5-м км дороги Бешенковичи-Чашники 23 сентября 2016 года, в результате которого...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Успела сделать три шага, и вдруг - лежу". Как бегунья из Новополоцка выиграла ультрамарафон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика