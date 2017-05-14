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"Успела сделать три шага, и вдруг - лежу". Как бегунья из Новополоцка выиграла ультрамарафон
После победы на ультрамарафоне в ЮАР прохожие в центральном парке Новополоцка аплодирует ей. SPORT.TUT.BY рассказывает о белорусской бегунье Марине Доманцевич, которая с окровавленными руками и ногами первой прибежала к финишу гонки на дистанции 56 километров.
«Стоять над плитой после изнурительных тренировок? Нет, это не вариант»
15 апреля 2017 года белорусская бегунья Марина Доманцевич добилась главного успеха в карьере. Им стала
— Девочки-марафонки стояли в линию впереди других бегущих, — вспоминает Марина. — Успела сделать три-четыре шага, как вдруг лежу. Было ранее утро — 6.40. Трасса не освещалась, поэтому люди, которые наступали на ноги или задевали на бегу, просто не видели меня. Прошло около 30 секунд. Хорошо, что один из парней помог подняться: сама не находила выхода из положения! Колени и локоть разбила в кровь. Царапины на ладошках пекли, однако мысли сойти с дистанции не возникло. Верила, что шанс догнать лидеров представится. 10 км не могла найти их, еще 8 км пробежала выше своего ритма, а вскоре сообщили, что иду первой с преимуществом над ближайшей преследовательницей в 2 минуты. Продолжила забег и больше не оборачивалась! По возможности поливала ледяной водой раны. И, конечно, заметила, что мои страдания привлекли внимание фотографов. Вероятно, стала для них находкой! В общем-то, все вокруг сопереживали мне. А после окончания гонки организаторы ультрамарафона позвали к себе на будущий год.
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Интересно, что ради единственного в своем роде ультрамарафона Марина отказалась от участия в Лондонском марафоне, одном из шести самых престижных марафонских дистанций в мире. Предложение бежать в столице Великобритании поступило уроженке местечка Деревное Столбцовского района в январе, когда она приступила в подготовке к гонке «Два океана».
— Не хотела ничего менять, — коротко объясняет решение Марина.
Она уверена, что победа в Кейптауне стала возможна благодаря удачному выбору места для тренировочного сбора, где ее ничто не отвлекало от главной цели.
— Жить в старом общежитии «Олимпиец» в Минске, где старая советская мебель и негде сушить белье, и еще готовить самой? Стоять над плитой после изнурительных тренировок? Нет, это не вариант. Уж лучше тренироваться дома, в Новополоцке. Кисловодск у меня уже комом в горле стоит! Готовят там вкусно, но мяса не хватает, поэтому приходится докупать и «догоняться».
После Кисловодска никогда не бежала так быстро, как хотела, поэтому в 2017 году набралась смелости и рискнула поменять место для сбора. Перед ультрамарафоном три месяца провела в Турции. 21 день пребывания в городке Мармарис мне оплатила «нафтановская» спортшкола Белхимпрофсоюза, а в остальное время жила за свой счет. Шведский стол в гостинице, условия для тренировок, погода — все в Мармарисе понравилось.
«Улучшила время хоть на чуть-чуть — отлично, я довольна собой»
В Новополоцке Марина обосновалась после того, как ее муж-гандболист Алексей Доманцевич в 2009 году подписал контракт с местным клубом. Тогда же Марине пришла идея вернуться в спорт.
Тренировки она забросила вскоре после встречи с будущим супругом. Как жена декабриста, следовала за Алексеем по городам Беларуси и Украины, а затем родила дочь Снежану.
— В юношеском возрасте не понимала, зачем мне спорт, — рассказывает Марина. — Занималась не для себя, а чтобы тренер Игорь Захаревич не ругал! Это был переходный возраст — романтическое настроение, любовь! Результатов не показывала, хотя, глядя на сборах на Елену Толстыгину, Наталью Голушко и Андрея Гордеева, мечтала об участии в марафонах.
Всего за два месяца Доманцевич вышла на беговые объемы, которые позволяли подготовиться к забегу в Риге.
— Для себя решила, что, если пробегу хорошо, продолжу заниматься. Если нет, то сосредоточусь на чем-то другом. «У меня же есть муж, ребенок, а работу найду», — думала я.
Борьбу за победу в Рижском марафоне-2010 Марина вела с Ольгой Мазуренок, которая в этой гонке также дебютировала в новом для себя виде спорта.
— Вышла на трассу и боялась бежать в полную силу, — смеется Доманцевич. — Пугала дистанция — 42 километра 195 метров. В общем, сначала бежала последней. На то, чтобы изменить положение, у меня было три круга. Потихоньку обходила девочек и после 40 км оставалось обогнать только Ольгу Мазуренок. Гадала, чем же завершится попытка побороться с ней. Вышло же, что Оля и не пыталась защитить свою позицию.
С тех пор Мазуренок добилась большего прогресса, нежели Доманцевич. Например, в 2016 году Оля финишировала 4-й на Лондонском марафоне и 5-й в олимпийском марафоне в Рио-де-Жанейро, за что удостоилась звания лучшей легкоатлетки Беларуси. Взлеты соотечественницы лишь добавляют Марине спортивного задора.
— Пусть не спеша иду к своей цели, но не останавливаюсь. Это точно. Большее значение для меня имеет абсолютный результат, а не занятое место. Улучшила время хоть на чуть-чуть — отлично, я довольна собой! Уважаю собственный труд, отсюда и такое отношение. Да, иногда размышляю о том, как за несколько сезонов Оле удалось стать одной из главных звезд нашего вида спорта. Рада за нее и всегда с гордостью рассказываю о ее успехах, когда спрашивают о Мазуренок. Думаю, мне тоже по силам добиться новых высот.
На чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне с 5 по 13 августа, Марина в отличие от Ольги не поедет и сконцентрируется на подготовке к Минскому полумарафону, который пройдет 10 сентября. В 2015 и 2016 годах Доманцевич здесь не бежала, а победы доставались Мазуренок.
— В июле отправлюсь в Турцию, где буду тренироваться на победу! — говорит Марина. — Утверждать, что непременно обыграю Олю Мазуренок, не стану. Оля боевая, умеет терпеть. Всегда хорошую тактику выбирает. Бежать с ней интересно. Но, как говорится, дорога широкая — всем места хватит. Посмотрим, что будет.
«Я бы не платила футболистам „Нафтана“, потому что тренируются пацаны недостаточно»
На Олимпийских играх 2016 года Марина Доманцевич нацеливалась на попадание в 20-ку сильнейших, однако планы спутал недуг.
— В самолете по дороге в Рио-де-Жанейро застудила спину, — объясняет марафонка. — Поняла это во время тренировок накануне забега, но продолжала терпеть боль. Всю гонку страдала, а не бежала. После финиша дела были настолько плохи, что не могла встать и тем более согнуться. Сделала МРТ и выяснилось, что воспалена поясница.
И это еще не худшее, что приключалось с Доманцевич, у которой за плечами по 20 марафонов и «половинок».
— В Познани после 29 км защемило нерв между лопатками, отчего отнялась правая рука. Не чувствовала ее! Еще и правое бедро стало беспокоить. Не понимала, что со мной. Добежала, а когда вернулась домой, мне вызвали карету скорой помощи. Еле дышала! Разные мысли посещали в тот момент. От того, стоит ли заниматься спортом, если возникают подобные проблемы, до того, как бы скорее вернуться к тренировкам. К счастью, спустя две недели побежала!
Несмотря на неудачу в Рио-2016, в Новополоцке Марина Доманцевич — знаменитость и желанный гость. Ее зовут на встречи с любителями спорта в школы, музеи и торговые центры. При этом просят обязательно надеть олимпийский костюм. А после победы в Кейптуне прохожие в центральном парке, где Марина частенько бегает, аплодируют ей.
— Чувствую, что люди верят в меня. Особенно в спортшколе Белхимпрофсоюза, где еще ни разу не отказали в помощи. Когда пришла туда, она была еще ДЮСШ, хотя с момента основания прошло 40 лет. Сотрудники школы очень хотели, чтобы их воспитанник выполнил норматив на мастера спорта международного класса. Это позволило бы школе стать СДЮШОР. В 2013 году благодаря моим успехам статус школы повысился.
Ежедневно Доманцевич пробегает по 30 км в два подхода, а в воскресенье до 35 км за раз.
— В Новополоцке нравится бегать даже больше, чем в Минске, — признается она. — Длительные забеги провожу на дороге в сторону дачного поселка, бегаю в парке возле стадиона «Атлант». Там провожу вторую тренировку, а первую — на самом стадионе. Врать не буду, дорожки на нем находятся в плачевном состоянии. Заглядываешь в колдобины, а они размером с колодец. Конечно, их заливают бетоном и накрывают резиной. Но, сами понимаете, трасса после подобных ремонтов выглядит плохо. Изучила ее до мелочей, поэтому просто оббегаю бугры.
А вот футболистов «Нафтана», которые проводят домашние поединки на «Атланте» — худшем стадионе высшей лиги, Марина не жалеет.
— Их ведь так обласкали — живут на базе, питаются, на игры и тренировки ездят на клубном автобусе. Говорите,
Выигрыш за победу в ультрамарафоне (около 18 480 долларов. — Прим.ред.). Доманцевич потратит на покупку квартиры, Будет ли это жилье в Новополоцке, сказать пока не может.
После расформирования новополоцкого гандбольного клуба имени Левина в 2016 году супруг марафонки Алексей потерял работу. 9-летняя дочь Марины Снежана хочет перебраться в Минск. Сама Марина считает лучшим местом для подготовки к Играм в Токио 2020 года именно Новополоцк.
Еще она точно знает, чем займется после того, как завяжет с марафонскими забегами.
— Хочу стать фитнес-инструктором и помогать людям заботиться о своем теле, — говорит спортсменка. — Люблю проводить время в тренажерном зале, откуда обычно меня выправаживают со словами: «Марина, хватит уже качаться!» Денег за свои тренировки, наверное, и не брала бы. От души идет это желание!
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SPORT.TUT.BY рассказывает о белорусской бегунье Марине Доманцевич, которая с окровавленными руками и ногами первой прибежала к финишу гонки в Кейптауне.
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