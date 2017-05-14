После победы на ультрамарафоне в ЮАР прохожие в центральном парке Новополоцка аплодирует ей. SPORT.TUT.BY рассказывает о белорусской бегунье Марине Доманцевич, которая с окровавленными руками и ногами первой прибежала к финишу гонки на дистанции 56 километров.





«Стоять над плитой после изнурительных тренировок? Нет, это не вариант»

15 апреля 2017 года белорусская бегунья Марина Доманцевич добилась главного успеха в карьере. Им стала победа в ультрамарафоне «Два океана» протяженностью 56 км, который прошел в южноафриканском Кейптауне. Само по себе достижение нерядовое, а весу ему прибавляет характер, продемонстрированный спортсменкой. На старте гонки она упала и получила повреждения, но не сдалась.

— Девочки-марафонки стояли в линию впереди других бегущих, — вспоминает Марина. — Успела сделать три-четыре шага, как вдруг лежу. Было ранее утро — 6.40. Трасса не освещалась, поэтому люди, которые наступали на ноги или задевали на бегу, просто не видели меня. Прошло около 30 секунд. Хорошо, что один из парней помог подняться: сама не находила выхода из положения! Колени и локоть разбила в кровь. Царапины на ладошках пекли, однако мысли сойти с дистанции не возникло. Верила, что шанс догнать лидеров представится. 10 км не могла найти их, еще 8 км пробежала выше своего ритма, а вскоре сообщили, что иду первой с преимуществом над ближайшей преследовательницей в 2 минуты. Продолжила забег и больше не оборачивалась! По возможности поливала ледяной водой раны. И, конечно, заметила, что мои страдания привлекли внимание фотографов. Вероятно, стала для них находкой! В общем-то, все вокруг сопереживали мне. А после окончания гонки организаторы ультрамарафона позвали к себе на будущий год.

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Интересно, что ради единственного в своем роде ультрамарафона Марина отказалась от участия в Лондонском марафоне, одном из шести самых престижных марафонских дистанций в мире. Предложение бежать в столице Великобритании поступило уроженке местечка Деревное Столбцовского района в январе, когда она приступила в подготовке к гонке «Два океана».

— Не хотела ничего менять, — коротко объясняет решение Марина.

Она уверена, что победа в Кейптауне стала возможна благодаря удачному выбору места для тренировочного сбора, где ее ничто не отвлекало от главной цели.

— Жить в старом общежитии «Олимпиец» в Минске, где старая советская мебель и негде сушить белье, и еще готовить самой? Стоять над плитой после изнурительных тренировок? Нет, это не вариант. Уж лучше тренироваться дома, в Новополоцке. Кисловодск у меня уже комом в горле стоит! Готовят там вкусно, но мяса не хватает, поэтому приходится докупать и «догоняться».

После Кисловодска никогда не бежала так быстро, как хотела, поэтому в 2017 году набралась смелости и рискнула поменять место для сбора. Перед ультрамарафоном три месяца провела в Турции. 21 день пребывания в городке Мармарис мне оплатила «нафтановская» спортшкола Белхимпрофсоюза, а в остальное время жила за свой счет. Шведский стол в гостинице, условия для тренировок, погода — все в Мармарисе понравилось.



Фото: Reuters

«Улучшила время хоть на чуть-чуть — отлично, я довольна собой»

В Новополоцке Марина обосновалась после того, как ее муж-гандболист Алексей Доманцевич в 2009 году подписал контракт с местным клубом. Тогда же Марине пришла идея вернуться в спорт.

Тренировки она забросила вскоре после встречи с будущим супругом. Как жена декабриста, следовала за Алексеем по городам Беларуси и Украины, а затем родила дочь Снежану.

— В юношеском возрасте не понимала, зачем мне спорт, — рассказывает Марина. — Занималась не для себя, а чтобы тренер Игорь Захаревич не ругал! Это был переходный возраст — романтическое настроение, любовь! Результатов не показывала, хотя, глядя на сборах на Елену Толстыгину, Наталью Голушко и Андрея Гордеева, мечтала об участии в марафонах.

Всего за два месяца Доманцевич вышла на беговые объемы, которые позволяли подготовиться к забегу в Риге.

— Для себя решила, что, если пробегу хорошо, продолжу заниматься. Если нет, то сосредоточусь на чем-то другом. «У меня же есть муж, ребенок, а работу найду», — думала я.





Борьбу за победу в Рижском марафоне-2010 Марина вела с Ольгой Мазуренок, которая в этой гонке также дебютировала в новом для себя виде спорта.

— Вышла на трассу и боялась бежать в полную силу, — смеется Доманцевич. — Пугала дистанция — 42 километра 195 метров. В общем, сначала бежала последней. На то, чтобы изменить положение, у меня было три круга. Потихоньку обходила девочек и после 40 км оставалось обогнать только Ольгу Мазуренок. Гадала, чем же завершится попытка побороться с ней. Вышло же, что Оля и не пыталась защитить свою позицию.

С тех пор Мазуренок добилась большего прогресса, нежели Доманцевич. Например, в 2016 году Оля финишировала 4-й на Лондонском марафоне и 5-й в олимпийском марафоне в Рио-де-Жанейро, за что удостоилась звания лучшей легкоатлетки Беларуси. Взлеты соотечественницы лишь добавляют Марине спортивного задора.

— Пусть не спеша иду к своей цели, но не останавливаюсь. Это точно. Большее значение для меня имеет абсолютный результат, а не занятое место. Улучшила время хоть на чуть-чуть — отлично, я довольна собой! Уважаю собственный труд, отсюда и такое отношение. Да, иногда размышляю о том, как за несколько сезонов Оле удалось стать одной из главных звезд нашего вида спорта. Рада за нее и всегда с гордостью рассказываю о ее успехах, когда спрашивают о Мазуренок. Думаю, мне тоже по силам добиться новых высот.

На чемпионат мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне с 5 по 13 августа, Марина в отличие от Ольги не поедет и сконцентрируется на подготовке к Минскому полумарафону, который пройдет 10 сентября. В 2015 и 2016 годах Доманцевич здесь не бежала, а победы доставались Мазуренок.

— В июле отправлюсь в Турцию, где буду тренироваться на победу! — говорит Марина. — Утверждать, что непременно обыграю Олю Мазуренок, не стану. Оля боевая, умеет терпеть. Всегда хорошую тактику выбирает. Бежать с ней интересно. Но, как говорится, дорога широкая — всем места хватит. Посмотрим, что будет.

«Я бы не платила футболистам „Нафтана“, потому что тренируются пацаны недостаточно»

На Олимпийских играх 2016 года Марина Доманцевич нацеливалась на попадание в 20-ку сильнейших, однако планы спутал недуг.

— В самолете по дороге в Рио-де-Жанейро застудила спину, — объясняет марафонка. — Поняла это во время тренировок накануне забега, но продолжала терпеть боль. Всю гонку страдала, а не бежала. После финиша дела были настолько плохи, что не могла встать и тем более согнуться. Сделала МРТ и выяснилось, что воспалена поясница.

И это еще не худшее, что приключалось с Доманцевич, у которой за плечами по 20 марафонов и «половинок».

— В Познани после 29 км защемило нерв между лопатками, отчего отнялась правая рука. Не чувствовала ее! Еще и правое бедро стало беспокоить. Не понимала, что со мной. Добежала, а когда вернулась домой, мне вызвали карету скорой помощи. Еле дышала! Разные мысли посещали в тот момент. От того, стоит ли заниматься спортом, если возникают подобные проблемы, до того, как бы скорее вернуться к тренировкам. К счастью, спустя две недели побежала!



Фото: Reuters

Несмотря на неудачу в Рио-2016, в Новополоцке Марина Доманцевич — знаменитость и желанный гость. Ее зовут на встречи с любителями спорта в школы, музеи и торговые центры. При этом просят обязательно надеть олимпийский костюм. А после победы в Кейптуне прохожие в центральном парке, где Марина частенько бегает, аплодируют ей.

— Чувствую, что люди верят в меня. Особенно в спортшколе Белхимпрофсоюза, где еще ни разу не отказали в помощи. Когда пришла туда, она была еще ДЮСШ, хотя с момента основания прошло 40 лет. Сотрудники школы очень хотели, чтобы их воспитанник выполнил норматив на мастера спорта международного класса. Это позволило бы школе стать СДЮШОР. В 2013 году благодаря моим успехам статус школы повысился.

Ежедневно Доманцевич пробегает по 30 км в два подхода, а в воскресенье до 35 км за раз.

— В Новополоцке нравится бегать даже больше, чем в Минске, — признается она. — Длительные забеги провожу на дороге в сторону дачного поселка, бегаю в парке возле стадиона «Атлант». Там провожу вторую тренировку, а первую — на самом стадионе. Врать не буду, дорожки на нем находятся в плачевном состоянии. Заглядываешь в колдобины, а они размером с колодец. Конечно, их заливают бетоном и накрывают резиной. Но, сами понимаете, трасса после подобных ремонтов выглядит плохо. Изучила ее до мелочей, поэтому просто оббегаю бугры.

А вот футболистов «Нафтана», которые проводят домашние поединки на «Атланте» — худшем стадионе высшей лиги, Марина не жалеет.

— Их ведь так обласкали — живут на базе, питаются, на игры и тренировки ездят на клубном автобусе. Говорите, не платят им ? Я бы тоже не платила, потому что тренируются пацаны недостаточно. Хотят только денег. Может быть, лишь при Игоре Ковалевиче, когда он был главным тренером, работали. Он им выписывал изысканные комплименты, да так, что было слышно на всю округу! Думаю, что игроки боялись его.





Выигрыш за победу в ультрамарафоне (около 18 480 долларов. — Прим.ред.). Доманцевич потратит на покупку квартиры, Будет ли это жилье в Новополоцке, сказать пока не может.

После расформирования новополоцкого гандбольного клуба имени Левина в 2016 году супруг марафонки Алексей потерял работу. 9-летняя дочь Марины Снежана хочет перебраться в Минск. Сама Марина считает лучшим местом для подготовки к Играм в Токио 2020 года именно Новополоцк.

Еще она точно знает, чем займется после того, как завяжет с марафонскими забегами.

— Хочу стать фитнес-инструктором и помогать людям заботиться о своем теле, — говорит спортсменка. — Люблю проводить время в тренажерном зале, откуда обычно меня выправаживают со словами: «Марина, хватит уже качаться!» Денег за свои тренировки, наверное, и не брала бы. От души идет это желание!