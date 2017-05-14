Уроженка Глубокого Татьяна Пехтерева выиграла забег с препятствиями «Гонка Героев — Новая высота», который состоялся 13 мая в чеченском Гудермесе. Чек на сумму миллион российских рублей она намерена потратить на строительство дома под Минском.



Татьяна Пехтерева со своим выигрышем на гонке в Гудермесе — сертификатом на сумму 1 миллион российских рублей. Фото с сайта vk.com

Татьяна Пехтерева работает учителем физкультуры в детском саду в Минске и растит двух дочерей. С 2015 года регулярно выступает на гонках класса Bison Race и побеждает на стартах в Беларуси, Польше и России. Накануне в Силичах она первенствовала в категории «Элита» на спринтерской (5 км, 31 препятствие) и длинной (15 км, 40 препятствий) дистанциях, а затем отправилась в Гудермес.

В чеченском этапе «Гонки Героев» приняло участие более 2 тысяч спортсменов. Турнир проходил на базе Международного учебного центра сил специального назначения. Атлетам необходимо было пройти 10 километров по пересеченной местности и преодолеть более 30 препятствий.

— Я уверен, что здесь собрались патриоты России, настоящие мужчины и отважные девушки, — приводит слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во время церемонии открытия гонки ТАСС . — Трасса для забега с огневым рубежом — самая сложная в истории проекта. Отдельные препятствия разработаны именно для данных гонок. Подобного нет нигде в мире.



Москвич Сергей Перелыгин, лучший среди мужчин на турнире в Гудермесе, получил от Рамзана Кадырова ключи от автомобиля. Фото с сайта vk.com

Отметим, что Кадыров лично наградил победителей гонки щедрыми подарками. Татьяне Пехтеревой вручили сертификат на сумму 1 миллион российских рублей.

— Как ожидалось, «Эверест» (9-метровая стена. — Прим. ред.) был самым тяжелым препятствием, — рассказала Татьяна в интервью местному телеканалу . — Бежала всю гонку, думая о нем. На нем провела 40 минут в попытках забежать. Эмоции меня заполонили, потому что попытки не удавались одна за одной! Когда ты знаешь, что после «Эвереста» — финиш… Было очень тяжело. Рада, что получилось! В сочетании с рельефом получилась очень интересная гонка. Пройти ее — это хорошая подготовка. Волонтеры — просто супер! На каждом этапе так поддерживали.

— На что потратите миллион?

— Достроим дом! — прокричала Пехтерева.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Участок, на котором семья Пехтеревых ведет строительство дома, находится в 8 км от Минска. О том, как Татьяна готовится к гонкам, первых победах ее дочерей и призовых в гонках Bison Race, читайте в материале SPORT.TUT.BY.