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"Достроим дом!" Белоруска выиграла экстремальную гонку в Чечне и заработала миллион
Уроженка Глубокого Татьяна Пехтерева выиграла забег с препятствиями «Гонка Героев — Новая высота», который состоялся 13 мая в чеченском Гудермесе. Чек на сумму миллион российских рублей она намерена потратить на строительство дома под Минском.
Татьяна Пехтерева работает учителем физкультуры в детском саду в Минске и растит двух дочерей. С 2015 года регулярно выступает на гонках класса Bison Race и побеждает на стартах в Беларуси, Польше и России. Накануне в Силичах она
В чеченском этапе «Гонки Героев» приняло участие более 2 тысяч спортсменов. Турнир проходил на базе Международного учебного центра сил специального назначения. Атлетам необходимо было пройти 10 километров по пересеченной местности и преодолеть более 30 препятствий.
— Я уверен, что здесь собрались патриоты России, настоящие мужчины и отважные девушки, — приводит слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во время церемонии открытия гонки
Отметим, что Кадыров лично наградил победителей гонки щедрыми подарками. Татьяне Пехтеревой вручили сертификат на сумму 1 миллион российских рублей.
— Как ожидалось, «Эверест» (9-метровая стена. — Прим. ред.) был самым тяжелым препятствием, — рассказала Татьяна
— На что потратите миллион?
— Достроим дом! — прокричала Пехтерева.
Участок, на котором семья Пехтеревых ведет строительство дома, находится в 8 км от Минска. О том, как Татьяна готовится к гонкам, первых победах ее дочерей и призовых в гонках Bison Race,
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Уроженка Глубокого Татьяна Пехтерева выиграла забег с препятствиями "Гонка Героев - Новая высота", который состоялся 13 мая в чеченском Гудермесе.
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