Разработчик MP3-формата — немецкий Институт интегральных схем общества Фраунгофера — объявил о закрытии программы лицензирования патентов и поддержки аудиоформата. Об этом сообщает Gizmodo .



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23 апреля года истекли сроки действия патентов на MP3-формат. Лицензионные сборы на него также были остановлены. На сайте института Фраунгофера появилось сообщение о прекращении поддержки MP3. Преемником стандарта станет AAC, разработанный еще в 1997 году.

«Существуют и более продвинутые аудиокодеки с расширенными функциями, но MP3 все еще невероятно популярен среди потребителей. Большинство компаний теле- и радиовещания используют современные кодеки ISO-MPEG: AAC или в будущем MPEG-H. Они предоставляют более высокое качество звука при низких битрейтах в сравнении с MP3» — сообщили разработчики.

С музыкой, которая уже записана в формате MP3, ничего не случится. Однако можно предположить, что без поддержки разработчика популярный ранее формат постепенно уйдет в историю.