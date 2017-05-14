После поражения от минского «Динамо» в поединке 8-го тура чемпионата Беларуси спортивный директор ФК «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук ответил на вопросы пресс-службы клуба, выразив безграничный кредит доверия главному тренеру и высказав уверенность в том, что дела команды обязательно наладятся.



Сергей Ковальчук. Фото: dynamo-brest.by

— Сергей Петрович, обидно проигрывать минским одноклубникам в матче, в котором по всем показателям их превосходили — больше атак, больше ударов по воротам в створ, на порядок больше владели мячом?

— Для нас это соперник, который должен нам 3 очка. Обида?.. На обиженных воду возят. Обиды нет, но есть спортивная злость, чувство неудовлетворенности.

— Что мешает?

— Время.

— Время?

— Да, время. Его нужно больше. Нет проблем с созданием моментов в играх с любым соперником. Есть вопросы с реализацией. Все придет. Повторюсь — многие элементы в игре довели до очень неплохого уровня. Сейчас тренерский штаб уделяет основное внимание завершению, а также стандартам.

— Вернемся к вопросу о времени. Поясните, что вы имели в виду.

— Команда выстраивается практически с нуля. Как правило, такое становление происходит не один и не два года. Мы хотим сделать большую команду — и мы сделаем. Нас много критиковали. Но я не хотел бы углубляться и рассказывать про те фундаментальные вещи, которые закладываются сегодня. Я не буду рассказывать про тот объем титанической работы тренеров, администраторов, массажистов, всех людей, которые работают на общее дело.

У нас больше ста человек в штате. Это не только игроки и тренерский штаб. Это рабочие, водители, воспитатели академии, бухгалтерия, продавцы и менеджеры. Все организовано и структурировано. Все пашут, все заряжены на долгосрочный результат. Болельщиков не устраивает отсутствие результата… И меня не устраивает, и всю команду, и весь клуб. Но это наша плата за то, что мы замахнулись на большое. Жизнь проверяет нас на терпение. И мы свое возьмем. Мы дождемся и дотерпим. Я верю в клуб. Никогда до этого в Бресте не было попытки все изменить. А сейчас мы стараемся, но, видимо, болельщикам хочется результата мгновенно. Нынешнее 12-е место — это всего лишь точка отсчета, пружина, которая вот-вот разожмется.

— Но терпения у людей не хватает, некоторые поднимают вопрос о том, ехать или нет на финал Кубка в Гродно…

— Я один поеду. Поеду один и буду болеть. (Шутка)

Даже в прошлом году мы ставили перед собой задачу — третье место. Официально, правда, объявили о том, что не вылетим в первую лигу. Сейчас же стоит задача выиграть Кубок Беларуси и занять любое призовое место в чемпионате. Да, задача — непростая. Но мы ставим ее на этот год, будем ставить и в следующем. Каждый сезон. Мы будем идти к этой цели шаг за шагом. Цепляться будем.



Фото: dynamo-brest.by

— Некоторые болельщики в соцсетях открыто призывают к отставке главного тренера Владимира Журавля.

— Это, видимо, не наши болельщики… У Владимира Ивановича контракт на 3 года, и мы ему доверяем на тысячу процентов. Передайте — результат не может быть мгновенным. Не бойтесь и не волнуйтесь. В такие моменты создается команда и клуб.

— Что от себя можете передать болельщикам?

— Людям хочу сказать — не отворачивайтесь от команды в тяжелые моменты, нам нужна ваша поддержка как никогда и особенно — в финале Кубка.

Финал Кубка Беларуси состоится 28 мая в Гродно на ЦСК «Неман». Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

Билеты можно приобрести во всех точках продажи компании Ticketpro , а также на сайте билетного оператора.

В продажу поступили следующие места:

Секторы: 7, 21 — стоимость 2 рубля;

Секторы: 5, 6, 15*, 20 — стоимость 3 рубля;

Секторы: 18, 17, 25, 26, 27 — стоимость 4 рубля.

Секторы: 1, 2, 3, 4, 19, 22, 23, 24 — выкуплены ФК «Шахтер» Солигорск и будут распространяться через клуб.

Секторы: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30 — выкуплены ФК «Динамо-Брест» и будут распространяться через клуб.

Более подробная информация — на официальных сайтах клубов.

*- сектор болельщиков «Динамо-Брест».



Cхема трибун гродненского ЦСК «Неман», где пройдет финал Кубка Беларуси-2016/17. Фото: abff.by

Солигорский «Шахтер» в 7-й раз пробился в финал Кубка Беларуси, ранее он дважды (2004, 2014) владел этим трофеем.

Брестское «Динамо» второй раз в истории пробилось в финал. Впервые это случилось в 2007 году, тогда брестчане стали обладателями трофея, в решающей встрече в серии послематчевых пенальти обыграв БАТЭ.