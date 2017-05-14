Военный эксперт: ОДКБ – мощная сила или красивый фасад?

Одни считают ОДКБ — мощной силой, кто-то — просто фасадом, за которым ничего, кроме заседаний и учений не происходит. А что на самом деле? Какие есть у ОДКБ перспективы, проблемы, достижения?



© Sputnik Asatur Yesayants Новым генсеком ОДКБ стал бывший начальник Генштаба ВС Армении

Об этом корреспондент Sputnik Лев Рыжков спросил у военного эксперта Виктора Литовкина.

О достигнутом

По мнению специалиста, хотя ОДКБ и существует уже пятнадцать лет, однозначно о роли этой военной организации в укреплении безопасности стран-членов сказать сложно.

"Да, безусловно, ОДКБ является частью системы Содружества Независимых Государств, — констатировал Литовкин. — Да, ОДКБ служит защите границ от внешних врагов. Правда, ее силы ни разу не применялись ни для защиты от внешних врагов, ни для защиты от врагов внутренних при каких-то антиобщественных событиях. Потому что, как объясняют в секретариате ОДКБ, государства справляются с этими проблемами самостоятельно".

Когда было надо, как могли, справились Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан — без какой бы то ни было коллективной помощи. Так в чем тогда смысл ОДКБ? Чем эта организация хороша и полезна?

"Во-первых, тем, что в рамках ОДКБ обучают взаимодействию в борьбе с террористами, — пояснил военный эксперт. — Ежегодно проходят учения, которые помогают согласовывать действия военнослужащих армий различных стран. Также ОДКБ помогает вооружать государства, в том числе Центральной Азии, современным вооружением по льготным ценам, которое они не могли бы купить по настоящим, рыночным ценам, которые есть на мировом рынке".

Кроме того, в Организации Договора по коллективной безопасности есть миротворческие, антитеррористические войска.

"Одной из наиболее успешных операций, которые постоянно проводит ОДКБ, является борьба с наркотрафиком, — отметил Виктор Литовкин. — Но самое главное, мне кажется, что ОДКБ, на своем уровне, решает задачу сплочения независимых государств после распада Советского Союза. В этом несомненный приоритет и успех Организации".

…и о пока не достижимом

По мнению эксперта, задач у ОДКБ много. Это и согласование военной политики стран-участниц. И проведение учений, тренировок и прочих мероприятий, нацеленных на отработку взаимодействия. Но есть и проблемы, разрешением которых надо заниматься всерьез.

Главной проблемой организации на сегодняшний день, по мнению Виктора Литовкина, является неготовность некоторых стран уступить часть суверенитета общей организации.

"Дело в том, что когда создается такая организация как ОДКБ, то часть суверенитета страны, входящей в эту организацию, должна быть передана командованию организации, — констатировал Литовкин. — Но сегодня такого не происходит, и это — серьезная проблема".

Военный эксперт не стал называть конкретные страны, отметив, что "всем понятно, о ком идет речь".

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, была учреждена 14 мая 2002 года. В 2006 году в организацию вошел Узбекистан, но в 2012 году приостановил свое членство в ней.

Спецификой ОДКБ является наличие силового потенциала, готового к реагированию на широкий спектр традиционных и современных вызовов и угроз в евразийском регионе.

На сегодняшний момент в военную (силовую) составляющую Организации входят сформированные на широкой коалиционной основе Коллективные силы оперативного реагирования и Миротворческие силы, а также региональные группировки сил и средств коллективной безопасности.

Организация наряду с реализацией своих уставных целей на региональном уровне, решает задачи по содействию развитию национальных потенциалов государств-членов. Неотъемлемым элементом сотрудничества является совместная подготовка кадров для вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб государств — членов.

Под эгидой ОДКБ ежегодно проводятся международная комплексная антинаркотическая операция "Канал" и операция по борьбе с нелегальной миграцией "Нелегал". Активно идет взаимодействие специальных подразделений в целях пресечения преступлений в сфере информационных технологий.

В 2017 году в ОДКБ председательствует Беларусь.