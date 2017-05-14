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Два рыбака были найдены мертвыми в Быховском районе

15.05.2017 13:34 — Разное | БелТА  
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Два рыбака были найдены мертвыми в Быховском районе
Фото УСК по Могилевской области

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два рыбака были найдены мертвыми в Быховском районе (Могилевская область), сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.

Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти были обнаружены 12 мая в автомобиле Volkswagen T4 Transporter на берегу водоема у деревни Годылево Быховского района. "Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. В машине рядом с телами погибших обнаружена горелка с открытым газовым баллоном, которой, по-видимому, обогревались мужчины. Установлены личности погибших - это приехавшие порыбачить жители Оршанского района Витебской области", - проинформировали в УСК.

Основная версия гибели, которую рассматривают следователи - отравление газом пропаном.

По данному факту Быховским районным отделом СК проводится проверка, в ходе которой назначен ряд экспертиз.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти были обнаружены 12 мая в автомобиле Volkswagen T4 Transporter на берегу водоема у деревни Годылево Быховского района.

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