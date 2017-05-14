Двухдневный уик-энд все большему количеству людей кажется слишком скоротечным. Социологи, медики и работодатели предлагают добавить к еженедельным выходным еще день. Против, как ни странно, часто бывают сами работники.



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Год назад предприниматель Райан Хауард основал компанию iBeat, которая продает и обслуживает кардиобраслеты. И сразу объявил , что половина рабочих недель в его компании будут четырехдневными. «Это дает мне возможность нанимать людей определенного калибра, потому что такого бонуса больше нигде нет, — говорил он BuzzFeed. — То есть я могу нанимать так, как не могут Google или Facebook».

Идея сработала. На приманку клюнул, в частности, Брайан Боарини, ставший директором по разработкам и производству. Раньше он работал в Google и пользовался всеми бесплатными благами, которые полагаются сотрудникам компании — столовой, прачечной, тренажерным залом и пр. Но в 33 года Боарини, у которого растет годовалый сын, стало важнее проводить больше времени с семьей, чем пропадать дни и ночи в офисе.

Главный исполнительный директор компании Google Ларри Пейдж тоже полагает, что на работе нужно проводить меньше времени. «Идея, будто всем надо работать лихорадочно, чтобы обеспечить свои нужды, просто неверна, — говорил он в феврале этого года. — Людям нужно чувствовать себя занятыми и продуктивными, но для этого не надо работать так много».

Впрочем, на трехдневный уик-энд в Google пока не решились. Вместо этого компания много лет практиковала «политику 20%», когда разработчики могли один день в неделю заниматься проектами по своему усмотрению, без согласования с начальством. Именно эта политика привела к появлению таких знаменитых продуктов, как Gmail, AdSense и Google Talk. Тем не менее через четыре года эксперименту был положен конец. Компания потребовала , чтобы разработчики согласовывали идеи, над которыми хотели потрудиться самостоятельно, с менеджерами, а те стали рубить «левые» проекты, поскольку боялись, что их отделы потеряют в производительности. Так что теперь все творческие помыслы работников Google снова четко вписаны в пятидневное расписание. Неудивительно, что Брайан Боарини выбрал стартап с более мягким рабочим графиком.

Как эволюционировала рабочая неделя Пятидневная рабочая неделя — сейчас стандарт во всем мире (в мусульманских странах выходные часто смещаются на пятницу-субботу) — появилась в прошлом веке. Шестидневная рабочая неделя превратилась в пятидневную под влиянием индустриализации. Первой в 1908 году ввела второй выходной хлопковая фабрика в Новой Англии — чтобы работники-иудеи могли соблюдать субботу, место которой в христианском календаре заняло воскресенье. В 1926 году первым крупным работодателем, учредившим двухдневный уик-энд на всех своих заводах, стал Генри Форд. К тому времени профсоюзы уже больше полувека добивались восьмичасового рабочего дня, тогда как с распространением электричества смены стали зашкаливать за 14 часов. Забастовки и демонстрации, которые вели к финансовым потерям, постепенно привели владельцев предприятий к осознанию, что выгоднее пойти на уступки. Форд также выяснил, что рабочие за два свободных дня успевают гораздо лучше восстановить свои силы и в результате их производительность увеличивается: после двухдневного отдыха они работали более напряженно. «Нам давно пора избавиться от представления, будто отдых для работников — это либо потерянное время, либо классовая привилегия», — говорил изобретатель конвейера. Вскоре после этого пятидневка стала повсеместной практикой в США, а затем и в мире.

«Чем меньше времени на работу, тем меньше ты его тратишь впустую»

Компании решаются перейти на четырехдневку не только для того, чтобы привлечь сотрудников, которым нравится такой график. Главная их задача — увеличить производительность труда. То, что она растет, если нагрузка снижается, подтверждают многие исследования и эксперименты. По словам социального работника Сары Херстич, «у взрослого продолжительность концентрации внимания длится между 15 и 45 минутами», и чтобы снова «включиться», нужны перерывы и в течение рабочего дня, и в течение недели. Трехдневный выходной позволяет людям переключиться на что-то новое и эффективнее восстановить силы.

Подтверждают это и практики. Джейсон Фрайд, основатель и гендиректор софтверной компании 37signals (теперь она называется Basecamp), описал в The New York Times, как ввел четырехдневную неделю: «Работа выполняется лучше за четыре дня, чем за пять. <…> Чем меньше времени на работу, тем меньше ты его тратишь впустую. Когда у тебя сжатая неделя, концентрируешься на том, что действительно важно».

Basecamp — компания небольшая, всего 50 человек. Но третий выходной пришелся по душе и таким гигантам, как Amazon . В прошлом году компания затеяла похожий эксперимент, правда, пока только для тех, кто работает не на полную ставку — по 30 часов в неделю. Им, соответственно, и платят на четверть меньше, но при этом предоставляют в том же объеме, что и остальным, льготы вроде оплачиваемого ежегодного отпуска, отпуска по рождению ребенка или страховки.

Работодатели извлекают из короткой рабочей недели выгоды и другого рода. В частности, экономят на электричестве и уборке помещений. Например, в штате Юта в 2008 году губернатор прибавил к уик-энду пятницу для всех госслужащих штата. За три года это дало экономию в 1,8 миллиона долларов, подсчитали чиновники. К тому же сотрудники стали на 9% реже обращаться за отгулами по медицинским или семейным причинам. Но потом законодатели штата все-таки отменили эту норму — избиратели оказались ею недовольны.

Спринтеры и стайеры в бизнесе

Третий выходной предлагают не только в стартапах или ИТ-компаниях. Эта норма действует , например, в консалтинговых гигантах Deloitte, KPMG или Ryan. В последней нововведение привело к тому, что текучка кадров снизилась с 30 до 11% в год — людям нравится проводить меньше времени в дороге на работу и обратно, а выручка и прибыль почти удвоились, уверяют представители Ryan.

Но есть важный нюанс — в этих компаниях сократилось количество рабочих дней, но не рабочих часов: стандартный восьмичасовой день превратился в десятичасовой. Между тем представление, что чем больше поработаешь, тем больше сделаешь, — не доказанный наукой факт.

При длинном рабочем дне в первую очередь снижается производительность труда. Люди в среднем способны осмысленно работать примерно пять часов в день, остальное время они, по сути, просиживают штаны — проверяют почту, ходят на совещания и т.п. И это если речь о белых воротничках, от которых ожидают постоянных умственных усилий и творческого подхода. В случае физического труда вред может быть еще больше — потеря концентрации ведет к браку, а иногда и к заболеваниям и травмам, которые означают для работодателя прямые убытки. Так что за длинные выходные иногда приходится платить дорогую цену.

Выход — дробить рабочий день на несколько отрезков, устраивая в промежутках полноценный отдых, а не только быстрый офисный перекус. Некоторые эксперты предлагают сотрудникам устраивать после обеда настоящую сиесту. Это удлиняет рабочий день, но зато сотрудники лучше себя чувствуют и, соответственно, работают.

Баланс работы и жизни

Еще в конце 1920-х, когда в мире только укоренялась идея 40-часовой рабочей недели, экономист Джон Мейнард Кейнс прогнозировал, что 100 лет спустя люди будут работать по 15 часов в неделю, а их благосостояние вырастет в разы. Таков, по его мнению, должен быть эффект передовых технологий. Но пока их воздействие на рынок труда не столь сильно.

Например, стандартную нагрузку 40 часов в США несут только 42% всех работников. Еще 11% работают от 41 до 49 часов, а 39% трудятся (или делают вид, что трудятся) больше 50 часов в неделю. И даже во Франции, где социалисты и профсоюзы добились ограничения рабочей недели 35 часами еще в 2000 году, ситуация может измениться. Новый президент Эммануэль Макрон — сторонник реформы Трудового кодекса.

Трудоголизм особенно популярен у молодых людей — тех, кого называют поколением Y, то есть родившихся после 1980 года. Им идея дополнительного выходного, как правило, не близка. В прошлом году Manpower Group обследовала 19 тыс. представителей этой части населения в 25 странах и выяснила, что три четверти из них работают больше 40 часов в неделю. Рекордсмены (56 часов) трудятся в Индии, за ними следуют китайцы (48 часов). Но и их сверстники в более благополучных странах не так уж сильно отстают: в Швейцарии обычное дело 47 часов, в США — 45. Неудивительно, что многие представители этого поколения признаются социологам, что «собираются работать до самой смерти». Среди японской молодежи таких больше трети, в США — каждый восьмой.

С одной стороны, как видно из примеров Amazon и более мелких компаний, четырехдневная неделя уже достижима. С другой — мало кто из сотрудников готов за длинные выходные платить, а точнее, терять в доходах. Судя по опросу среди американских трудящихся, который три года назад проводили The Huffington Post и YouGov, большинство из них не готовы пожертвовать частью своего заработка ради дополнительного выходного. Только 16% (на 2% меньше, чем годом ранее) ответили, что согласились бы на сокращение своих заработков на 20%, если бы настолько же уменьшилась и нагрузка. Причем среди работников с полной занятостью таких оказалось меньше, чем среди людей с неполным графиком: 13 против 25%.

В США уже почти половина компаний предлагает сотрудникам четырехдневный график (правда, среди крупных компаний этот процент ниже — меньше 10%). Однако люди тратят освободившиеся дни не на отдых, а на подработки, то есть у них зачастую нет и второго выходного, не то что третьего.

Более того, вопреки прогнозу Кейнса, новые технологии привели вообще к размытию понятия «выходной». «Распространение электронных устройств означает, что мы всегда на работе, всегда доступны», — говорит автор книги «Эффект уик-энда» Катрина Онстад из Канады. Но есть и другие факторы, лишающие людей вроде бы привычного и относительно здорового режима, считает она: «У нас теперь экономика подработок. В Торонто больше чем у половины людей „ненадежная“ работа — сдельная, временная, по неполному графику». В итоге люди вынуждены добирать то, что зарабатывали бы на полной ставке, иногда и вовсе отказываясь от второго, а то единственного выходного в неделю.

Как показывает опыт Райана Хауарда из iBeat, трехдневный выходной — неплохой бизнес-инструмент, который способен при​влечь в компанию молодых родителей и вообще семейных людей, но работает эффективно он далеко не всегда — для людей, у которых на первом месте карьерный рост и высокие доходы, он может стать негативным ​фактором.

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