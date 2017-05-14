Вторые « Стражи галактики » остаются первыми, фильм Гая Ричи про короля Артура не стал блокбастером и уступил фантастической ленте студий Disney и Marvel, а завершение истории про шефа Виктора Баринова и его команду в фильме «Кухня. Последняя битва» все никак не покинет топ. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Сиквел « Стражей Галактики » показал второй среди лучших стартов в 2017 году. По итогам минувшей недели картина снова возглавила белорусский прокат — фильм посмотрели 53 тысячи зрителей, которые принесли ленте более 173 тысяч рублей.

Три года назад первые «Стражи» заработали 773 миллиона долларов в мировом прокате. Второй части сразу после пресс-показов прогнозировали примерно такую же судьбу. Сейчас сборы картины составляют 630,6 миллиона, вторые «Стражи» вполне способны преодолеть рубеж в миллиард долларов и стать пятым проектом Marvel Studios, сумевшим добиться подобных результатов.

На втором месте фэнтезийный фильм Гая Ричи «Меч короля Артура» . Картина, снятая по мотивам легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола, стала первым крупным провалом сезона летних блокбастеров. Кому «Меч короля Артура» точно придется по душе, так это поклонникам эффектного кино. Так, насладились отличным саундтреком и мужским актерским составом 26 тысяч зрителей, которые добавили к сборам еще 82,7 тысячи рублей.

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Новый герой мультфильма «Рок-дог» расположился на третьем месте с результатом в 13,5 тысячи. Пес Боуди мечтает стать звездой сцены и отправляется покорять шоу-бизнес в город зверей — беспроигрышный сюжет, поднимающийся каждую неделю в топ-5 на строчку выше.

На четвертой строчке оказалась юная танцовщица из маленького шахтерского городка, которая вытягивает «счастливый билет» — ее ждет будущее великой балерины. Картина «Большой» — это первый за долгое время фильм о Большом театре. В ленте играют профессиональные балерины, а съемки, помимо Киева и Москвы, проходили и в Минске. Сборы фильма составили 13 тысяч рублей.

Пятое место досталось некогда лидирующему в прокате фильму « Кухня. Последняя битва ». Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основе популярного ситкома. Поскольку события развиваются спустя длительное время после шестого сезона, не обошлось и без отсылки к спин-оффу «Отель Элеон». «Последняя битва» прибавила к сборам еще 12 тысяч рублей.

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