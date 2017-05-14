Эксперт о декретном для отцов: папе нужен опыт нахождения с ребенком

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Введение официального декретного отпуска для отцов пойдет на пользу семейным парам, рассказала Sputnik председатель правления МОО "Гендерные перспективы" Ирина Альховка.

В понедельник в честь Международного дня семей в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Кишинев. Эксперты обсудили ряд вопросов, среди которых отношение молодых людей к институту семьи, проблематика насилия в семье, вопросы усыновления.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Белорусские мужчины могут получить право на декретный отпуск

По словам Альховки, в белорусских парах ведением домашнего хозяйства в большей степень заняты женщины. Эксперт сослалась на исследование Национального статистического комитета Беларуси за 2015 год, в котором говорится, что в семьях, в которых есть дети до 10 лет, женщины тратят на домашние хлопоты 24% свободного времени, а мужчины — 9%. Введение на законодательном уровне декретного для отцов позволит снизить нагрузку на женщин.

Кроме того, такая мера стимулирует пап уделять больше внимания детям.

"Это тоже проблема для мужчин, когда их рассматривают, как "кошелек" или "банкомат". У папы есть еще роль воспитательная. Еще в советское время был термин "отсутствующий отец". Это когда папа в семье часто отсутствует ввиду занятости на работе, хотя он есть. Это не способствует тому, чтобы у ребенка вне зависимости от его пола сформировалось понимание роли родителя", — отметила Альховка.

Декретный для отцов принят во многих странах Европы, добавила эксперт. В Швеции, где ввели такой отпуск 30 лет назад, уходом за ребенком занято 80% мужчин.

"Он, как правило, меньше по продолжительности, чем у женщин. И все равно можно говорить о том, что почти у каждого отца в Швеции есть опыт нахождения со своими детьми", — заметила специалист.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Александр Румак заявил, что в Беларуси прорабатывается введение обязательного отцовского отпуска , для чего создана отдельная рабочая группа.