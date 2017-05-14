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Белорусские парламентарии расскажут о реализации послания президента
15.05.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В последнем послании президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко депутатам Палаты представителей и Совета Республики прозвучали тезисы о ряде проблем, существующих в стране, на решении которых должны акцентировать внимание народные депутаты.
Свои предложения, как реализовать вопросы, затронутые в послании, выскажут депутаты Палаты представителей:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 16 мая, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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Во вторник, 16 мая, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами депутатов Палаты представителей Национального собрания...
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