Белорусские парламентарии расскажут о реализации послания президента

В последнем послании президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко депутатам Палаты представителей и Совета Республики прозвучали тезисы о ряде проблем, существующих в стране, на решении которых должны акцентировать внимание народные депутаты.

Свои предложения, как реализовать вопросы, затронутые в послании, выскажут депутаты Палаты представителей:

заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджеты и финансам Валерий БОРОДЕНЯ;

заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ;

заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий ШЕВЦОВ;

председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав ЩЕПОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 16 мая, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.