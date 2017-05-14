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Белорусские парламентарии расскажут о реализации послания президента

15.05.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В последнем послании президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко депутатам Палаты представителей и Совета Республики прозвучали тезисы о ряде проблем, существующих в стране, на решении которых должны акцентировать внимание народные депутаты.

Свои предложения, как реализовать вопросы, затронутые в послании, выскажут депутаты Палаты представителей:

  • заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджеты и финансам Валерий БОРОДЕНЯ;
  • заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ;
  • заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий ШЕВЦОВ;
  • председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав ЩЕПОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 16 мая, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 16 мая, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами депутатов Палаты представителей Национального собрания...

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