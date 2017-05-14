15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в машину дорожников на МКАД. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Виктория Царук.

Происшествие случилось около 11.30 на МКАД между улицами Казинца и Кижеватова. "По предварительной информации, 27-летний водитель Peugeot 406 ехал во второй полосе по внешнему кольцу МКАД со стороны Казинца в направлении улицы Кижеватова. При перестроении в третью полосу врезался в МАЗ прикрытия дорожников. Они наносили разметку. Машина была обозначена и ехала в попутном направлении", - сказала Виктория Царук.

Водитель легковушки в результате ДТП получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.-0-