Вместе с активным развитием IT-индустрии в Беларусь пришел компьютерный спорт. В начале года появилась Белорусская федерация киберспорта, помогающая игрокам проводить соревнования по определенным игровым дисциплинам. SPORT.TUT.BY попросил организатора онлайн-турниров по FIFA 17 Андрея Мызина рассказать о первых соревнованиях республиканского масштаба в этой дисциплине.



Фото из личного архива

За неполные 30 лет Андрей успел послужить в Военной Академии, обзавестись семьей, а также создать редкий в наших краях собственный киберспортивный проект.

— Мой киберспорт начался в 14 лет, хотя полноценным его, конечно, не назовешь. В то время просто играл дома на компьютере. Благо времени на раздумья о чем-то своем хватало с головой. Когда повзрослел, захотелось попробовать себя в соревнованиях по игровым дисциплинам, но у нас в Солигорске таких мероприятий не было. Да и аккурат в это время пришлось идти в армию.

В Военной академии было не до компьютерных игр. И это еще мягко говоря. Другая среда, другие люди, но опыт интересный. Демобилизовался командиром отделения ракеткой батареи в ракетно-артиллерийском дивизионе. Как раз во время службы я захотел себе игровую приставку, но обстоятельства позволили купить заветную консоль года через четыре.

Пришлось немного подучиться, все-таки перерыв был значительный. Еще активно прощупывал ситуацию с турнирами по FIFA в городе, но их по-прежнему не было. Максимум, что-то очень локальное, постороннему человеку туда было не попасть. Короче говоря, пришлось организовывать самому и для всех желающих. Собрал 24 участника и сам сыграл. Турнир получился отличный.



Фото из личного архива

На сегодняшний день Андрей провел 10 турниров в родном Солигорске. Во всех числился в качестве организатора и участника, в одном из первенств показав лучший результат.

— Сил нужно очень много, на первых порах непросто организовать даже маленький «междусобойчик» так, чтобы не было стыдно перед участниками. Это со стороны кажется, что написал, нарисовал и все. Когда ты сам начинаешь проводить турнир, то с самых первых шагов становится очень сложно. Все люди разные, уровень ответственности тоже. Явных нарушений регламента пока что не было, благо все ребята спокойные и играют согласно правилам. Со стороны чувствуется понимание того, что я делаю.

На подготовку запуска лиги ушло три месяца. С марта этого года начались квалификации в городах Беларуси. Отборы проходили в Бресте, Солигорске и Осиповичах, а в апреле мы запустили четыре квалификационных турнира в режиме онлайн. По итогам всех отборочных турниров уже и была основана киберфутбольная лига Беларуси с 16 игроками. Несмотря на некоторые заминки, турнир начался 1 мая, то есть как мы и загадывали.

Любое масштабное мероприятие предполагает спонсорскую помощь. Еще лучше, если в будущем спонсорство перерастет в совместный проект.

«Во всем мире футбольные клубы берут под крыло своих кибер-братьев. Подобная тенденция уже появилась и в Беларуси»

В Европе большие команды уже берут под опеку киберспортсменов. Андрей отмечает, что этот опыт начинают перенимать и белорусские клубы.

— Свои первые турниры я делал более «домашними», то есть о каких-то материальных вещах не думал. Взявшись за проведение такого большого мероприятия, стал вопрос вознаграждений для участников, ведь одним спортивным интересом сыт не будешь. Когда мы еще только обсуждали создание проекта, прикидывали возможных спонсоров, в том числе из клубов Высшей лиги Беларуси. Было много разговоров с представителями команд, но по существу серьезную заинтересованность проектом обозначил футбольный клуб «Динамо Брест». Мы встретились с их руководителем отдела развития киберспорта и достигли общих договоренностей по поводу проведения турнира. Кстати, у нас выступает их игрок Константин Кетько, который участвовал в одном из квалификационных раундов.



Фото из личного архива

Я думаю, что сотрудничество клубов и киберфутболистов пойдет на пользу всем. Посмотрите хотя бы на Россию, там сейчас у большинства профессиональных команд есть свои киберфутболисты. Проводятся различные кубки, Премьер лига прошла, все с поддержкой клубов. Форматов для соревнований предостаточно. При желании можно запустить свою Лигу чемпионов, с квалификационными раундами и регламентом. Можете сами посмотреть, во всем мире футбольные клубы берут под крыло своих кибер-братьев. Подобная тенденция уже появилась и в Беларуси. То же брестское «Динамо» в сентябре подписало команду по FIFA, а недавно еще и коллектив по Counter-Strike. Так как я живу в Солигорске, сотрудничаю с ФК «Шахтер». Недавно душевно пообщались с Юрием Васильевичем Вергейчиком, а уже 7 мая при поддержке клуба провели небольшой турнир. Можно сказать, нашли общий язык. Было бы здорово иметь поддержку сразу двух отечественных футбольных команд.

По мнению Андрея, в Беларуси у компьютерного спорта есть потенциал. Это касается не только футбольных кибердисциплин.

— Пока сложно говорить насчет того, что будет в киберспортивном мире через год, два или десять лет. В Беларуси в этом году появилась федерация, и за дело там взялись профессионалы. Люди знают, что и как делать, за плечами у них огромный опыт.

FIFA, конечно, моя любимая дисциплина и хотелось бы чтобы по популярности она не уступала Counter-Strike и DOTA. Все же давайте будем объективными, обогнать не удастся, тут хотя бы догнать. Однако положительная динамика присутствует. С каждым годом FIFA набирает обороты в мире, европейские клубы начали подписывать киберфутболистов и проводить крупные международные турниры. И мы постараемся в Беларуси развивать дисциплину FIFA. Есть идеи, есть клуб, которому это также интересно. Повторюсь, «Динамо Брест» заинтересован в развитии киберфутбола в Беларуси и на международной арене. Вместе я надеюсь, мы достигнем самых высоких вершин.



Фото: dynamo-brest.by

У нас налажены теплые партнерские отношения с федерацией киберфутбола Украины, впереди будут интересные совместные проекты. Также в этом году договорились о взаимоотношениях с Узбекистаном. Планов много, но сможем ли мы все воплотить, это уже другой вопрос. Будем надеяться на активное участие наших футбольных клубов и заинтересованных людей.

Проведение киберспортивных мероприятий пока не основной заработок Андрея. Молодой человек работает на крупном солигорском предприятии. В свободное время герой вместе с женой и сыном ходит на матчи родного «Шахтера».

— У белорусского футбола сейчас переходный период. В этом году у многих клубов большие изменения, тот же «Шахтер» взять. Команда можно сказать новая и тренер пришел опытный, но пока не видно слаженности в игре. «Динамо Брест» пошумел на трансферном рынке, но в чемпионате пока тишина, посмотрим, что будет дальше. Зато хороший старт выдали «Слуцк», «Днепр», «Гомель». Я и сам люблю мяч погонять не только на компьютере. Регулярно рублюсь в мини-футбол с друзями. Играю в большой теннис, по итогам стал четвертой ракеткой Солигорской лиги. Ребята из онлайн-футбола тоже дружат со спортом вне виртуальной реальности. Среди них хватает игроков из дублей «Динамо Брест» и ФК «Минск».

«Жена у меня понимающая, из-за компьютерных игр мы не ссоримся. Мне как киберспортсмену с ней повезло»

Истории об отношениях жен с мужами-киберспортсменами давно стали темой для мемов и анекдотов. Андрей говорит, что он в этом плане счастливчик.





— Когда я женился, вопрос серьезных увлечений обсуждался уже всей семьей. Они меня поддерживают, конечно. Сын еще маленький, но уже знает, что папы не будет целый день дома. Когда провожу турнир в кафе, не пускает из дома. Жена у меня понимающая, из-за компьютерных игр не ссоримся. Мне как киберспортсмену с ней повезло.

Что касается финансовой части, то сегодня этим вряд ли прокормишь семью, но хобби достойное. Есть хорошая работа, поэтому мы с семьей не голодаем. То же самое могу сказать и про остальных игроков. В будущем, конечно, хотелось бы иметь материальное вознаграждение от турниров, сейчас это больше расходы чем доходы. В последнее время к FIFA появился конкретный интерес, так что материальное благополучие киберспортсменов не за горами.