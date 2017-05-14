Тренер: на ЧМ по муай-тай Виталию Гуркову не хватило боевой практики

Минске Гуркову не хватило боевой практики" title="Тренер: на ЧМ по муай-тай в Минске Гуркову не хватило боевой практики" class=""> Минске Гуркову не хватило боевой практики" title="Тренер: на ЧМ по муай-тай в Минске Гуркову не хватило боевой практики" class=""> /

О результатах домашнего чемпионата мира по муай-тай на радио Sputnik Беларусь рассказал главный тренер национальной сборной Беларуси по восточным видам единоборств Михаил Степанов.

"Действительно, результат очень хорош, и выступление нашей команды великолепное. Тем более мы дома провели чемпионат мира на таком уровне, где присутствовали 69 стран, около 700 участников, причем приехали все родоначальники этого вида спорта, в том числе и Тайланд, который считается одной из сильнейших команд", — отметил Степанов.

Главный тренер сборной также прокомментировал обидный для белорусских болельщиков результат "первого номера" белорусской команды Виталия Гуркова. 11-кратный чемпион мира выбыл из борьбы за награды четвертьфинале соревнований. Он уступил по очкам португальцу Диего Каладо, который в итоге стал серебряным призером чемпионата.

"Здесь произошел такой момент, как нехватка боевой практики. Дело в том, что Виталик давно не сражался, где-то в чем-то упустил, может, где-то был больше занят своим творчеством. У него около полугода не было боев. И кстати, у него был достойный соперник португалец, который в итоге дошел до финала и дал бой российскому спортсмену", — рассказал Степанов.

Соперника белоруса главный тренер команды знает уже не первый год. По его словам, португалец Каладо — нестандартный боец с особенной техникой и своеобразной чувствительностью.

Также главный тренер отметил и успехи женской части сборной по муай-тай. По словам Степанова, несмотря на то, что наша женская команда достаточно молода, белоруски сумели завоевать 5 медалей, в том числе, 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Хотя и не обошлось без спорных ситуаций.

"Я не совсем был доволен, что отдали победу в бою россиянке против Марии Белуш. Не совсем правильное там было решение, я бы здесь поспорил. По моему мнению, Маша победила. Но, тем не менее, наш протест не удовлетворили, отдали победу со счетом 4:1 российской спортсменке", — рассказал Степанов.

В ходе беседы главный тренер белорусской сборной по муай-тай также прокомментировал распространенное мнение о том, что среди профессиональных спортсменов нет здоровых людей, и рассказал о "грязных приемах", которые соперники пытались применить против белорусов в ходе нынешнего Чемпионата мира.

Полную версию беседы с главным тренером национальной сборной Беларуси по восточным видам единоборств Михаилом Степановым слушайте на радио Sputnik Беларусь.