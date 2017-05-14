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Порошенко отругал сына за то, что тот надел футболку с надписью "Россия"
15.05.2017 14:19 — Разное | Ежедневник
фото: Politrussia
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил на пресс-конференции, что провёл воспитательную беседу с сыном из-за футболки с надписью "Russia", которую тот надел.
Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию младшего сына Порошенко в футболке с надписью "Russia". Снимок раскритиковали многие украинцы, передаёт
Порошенко пояснил, что фотография была сделана на Хэллоуин, и его сын надел футболку в качестве костюма на этот праздник.
"Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, поэтому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашёл правильные слова для того, чтобы он всё понял. Но это не его футболка, он её не использует в обычной жизни", — заявил президент Украины.
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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил на пресс-конференции, что провёл воспитательную беседу с сыном из-за футболки с надписью "Russia", которую тот надел.
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