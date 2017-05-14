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За час продано 500 билетов на концерт "Крамбамбули" в Минске

15.05.2017 14:30 — Разное | Tut.by  
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31 мая в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится первый с 2008 года сольный концерт группы «Крамбамбуля» в Минске. За первый час после старта продано 500 из 800 билетов на концерт.


«Крамбамбуля» выступит с программой «Піраты Камсамольскага возера», в которой прозвучат лучшие песни из всех альбомов коллектива. Предыдущий сольный концерт группы в Минске состоялся 14 февраля 2008 года в уже несуществующем Westworld Club.

Состав группы: Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (вокал, гитара), Павел Аракелян (вокал, саксофон), Андрей Якубчик (вокал, труба), Алесь-Франтишек Мышкевич (вокал, бас-гитара), Павел Мамонов (барабаны).

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Билеты на концерт можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 22 до 38 рублей.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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31 мая в ресторане-пивоварне "Друзья" состоится первый с 2008 года сольный концерт группы "Крамбамбуля" в Минске.

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