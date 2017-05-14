31 мая в ресторане-пивоварне «Друзья» состоится первый с 2008 года сольный концерт группы «Крамбамбуля» в Минске . За первый час после старта продано 500 из 800 билетов на концерт.





«Крамбамбуля» выступит с программой «Піраты Камсамольскага возера», в которой прозвучат лучшие песни из всех альбомов коллектива. Предыдущий сольный концерт группы в Минске состоялся 14 февраля 2008 года в уже несуществующем Westworld Club.

Состав группы: Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (вокал, гитара), Павел Аракелян (вокал, саксофон), Андрей Якубчик (вокал, труба), Алесь-Франтишек Мышкевич (вокал, бас-гитара), Павел Мамонов (барабаны).

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Билеты на концерт можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 22 до 38 рублей. Купить билет