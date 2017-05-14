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В России создают альтернативу Windows за пять миллионов долларов

15.05.2017 15:02 — Разное | Tut.by  
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Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) и компании «ЭлеСи» приступили к испытаниям первого российского программно-инструментального комплекса (ПК), который должен позволить российским предприятиям частично отказаться от использования Windows. Об этом сообщает ТАСС.


Фото: TUT.BY

Предполагается, что ПК заменит Windows на высокотехнологичных производствах. Система сможет собирать, обрабатывать и хранить технологические и производственные данные, решать задачи планирования, распределения и контроля в режиме реального времени.

Общая стоимость проекта составляет более 300 миллионов российских рублей (порядка 5,3 миллионов долларов США). Половина средств — субсидии государства, остальные 50% — индустриального партнера ТГУ компании «Элеси».

«Поскольку на многих объектах ТЭК до сих пор используется операционная система Windows, взвешенным решением может быть не полный отказ от Windows, а разработка таких программных решений, которые можно с минимальными трудозатратами переконфигурировать под альтернативную Windows операционную среду», — привели в пресс-службе слова директора Центра компьютерных наук и технологий ТГУ Александра Замятина.

Созданный в Томске ПК работает под управлением Unix-подобных операционных систем, которые, в отличие от «закрытой» коммерческой Windows, являются свободными и имеют открытый исходный код. В вузе также отметили, что томская разработка не зависит от иностранных коммерческих операционных и программных систем.

В настоящее время разработчики проводят предварительное тестирование комплекса и его отладку. Завершение ключевых этапов работ по созданию финальной версии системы запланировано на конец 2017 — начало 2018 года. По словам разработчиков, интерес к системе уже проявили предприятия атомной, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности.

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Завершение ключевых этапов работ по созданию финальной версии системы запланировано на конец 2017 - начало 2018 года.

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