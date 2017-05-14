Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам

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Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в качестве взяток 23 тысячи долларов.

«Сущность мне понятна, вину не признаю. Обвинение построено на показаниях двух заинтересованных людей, которые меня оболгали. <…> Где эти деньги? Я не вижу их. Дайте хоть в руках подержать», — говорил во время суда Виталий Тулай.

Сегодня суд Ленинского района Минска поставил точку в его деле и огласил приговор. Сотрудник МЧС признан виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 430 «Получение взятки» и приговорен к 10 годам лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество: недостроенный дом в Минском районе, квартиру, автомобиль, 76 тысяч долларов и 11,5 тысячи евро. По приговору суда ему в течение 5 лет запрещено занимать руководящие должности, также он лишен звания «полковник». По ст. 429 УК «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» Виталий Тулай был оправдан, пишет tut.by .

Второй фигурант дела Сергей Паланевич приговорен к 2,5 года ограничения свободы.

Напомним, наручники на Тулая надели в кафе 23 декабря 2015 года. В тот день он встречался с бывшими коллегами из МЧС, которые организовали собственную фирму по установке пожарных извещателей. По версии гособвинителя Тимофея Конодо, фигурант уголовного дела был задержан с поличным. Как настаивает сам Виталий Тулай, это была не взятка, деньги он взял взаймы на дорогостоящую операцию для жены.

Бывшего первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси обвинили в том, что он брал деньги от руководителей фирм для решения вопросов, входящих в его компетенцию. А также занимался незаконной предпринимательской деятельностью: ввел в состав учредителей одной из фирм своего тестя и получал от этого доход.

Во время судебных заседаний Тулай все отрицал, но при этом не скрывал: с июля 2014 года по декабрь 2015 года он каждый месяц получал по 10 миллионов от свидетеля Мукавозчика, чтобы передать тестю. Якобы это были дивиденды, так как тесть и Мукавозчик работали вместе в одной фирме, а тесть пожилой человек, и деньги было удобно передавать через Тулая.

Всего сумма взяток составила 23 тысячи долларов.

«Судя по суммам, я подпольный миллионер», — иронизировал во время суда Тулай.

Кстати, бывший руководитель Виталия Тулая сейчас тоже за решеткой. В 2015 году Дмитрий Бегун возглавлял Минское городское управление МЧС, затем ушел на повышение и стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. В марте президент рассказал, что Бегун задержан при получении взятки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конфискуют машину, дом, деньги: сотрудника МЧС за взятки приговорили к 10 годам Виталия Тулая, первого замначальника Минского городского управления МЧС Беларуси, признали виновным в том, что он получил от бывших сотрудников МЧС в качестве...

Приговор в отношении Виталия Тулая не вступил в законную силу и может быть обжалован.