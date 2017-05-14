СК: у женщины, отравившейся грибами, остались четверо маленьких детей

О расследовании трагического происшествия в Могилевском районе на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

"Предварительно установлено, что жительница агрогородка "Восход", находясь в лесном массиве, собрала грибы сморчки. Грибы она отварила и употребила в пищу. Через непродолжительное время состояние здоровья женщины стало ухудшаться, однако за медицинской помощью она не обращалась", — сообщила Соленюк.

По информации представителя СК, женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи только на четвертые сутки, когда ей стало совсем плохо. Медики госпитализировали женщину в учреждение здравоохранения, однако, несмотря на оказанное экстренное лечение, спасти ее не удалось.

Предварительно установлено, что смерть женщины наступила от токсического действия вещества, содержащегося в съедобных грибах.

"Следователями проведен осмотр местности, где предположительно погибшая могла собирать грибы. Обнаруженные грибы направлены на исследование вида и токсичности", — отметила Соленюк.

Управление Следственного комитета по Могилевской области обратилось с предупреждением к грибникам о том, что весенние грибы опасны содержанием в них гельвелловой кислоты, которая является сильным ядом.

Что касается личности погибшей женщины, то следствием установлено, что у нее остались четверо малолетних детей, рассказала представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.