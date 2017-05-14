20 мая в Минске, равно как и во всем мире, пройдет акция «Ночь музеев» . Помимо основных экспозиций, практически каждый музей подготовил для своих гостей специальную музыкально-развлекательную программу. В авангарде, понятно, Национальный художественный, но для тех, кто не любит стоять в длинных ветвистых очередях, AFISHA.TUT.BY рассказывает, где еще можно отметить «Ночь музеев».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 20 мая с 19.00. Где: Национальный художественный музей. Сколько: 5 рублей.

И все же куда без него. Главный столичный форпост искусства сосредоточился на кортасаровской «Игре в классики» и предлагает гостям самим выбрать последовательность и путь в череде музейных коридоров. По замыслу кураторов, гости смогут сами определить схему посещения, подобно выбору своего пути при чтении «Игры в классики»: можно смотреть постоянную экспозицию, можно участвовать в интерактивных мероприятиях, просто отдыхать или совмещать все представленное.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 20−21 мая с 22.00. Где: музей-мастерская Азгура. Сколько: 12 рублей.

Самое атмосферное место для проведения «Ночи музеев». Во-первых, в музее Азгура есть дворик, который в хорошую погоду задействуют для танцевально-музыкальной части мероприятий. Во-вторых, бродить ночью среди гигантских бюстов Ленина и Дзержинского — само по себе захватывающе (мы даже не говорим про селфи с ними). В программе в этом году — открытие выставки скульптуры Галины Горовой, размышления о мифах и мифологии, а также интерпретации мифов художниками и музыкантами.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Когда: 20 мая с 20.00. Где: Национальный исторический музей. Сколько: от 1 до 3 рублей.

Еще один музей, в который традиционно не пробиться. Причиной тому — насыщенная программа и внутренний дворик с живой музыкой. В программе: праздничная ярмарка, гигантский лего-лабиринт, концерт-квест «Тайными тропами контрабандистов», театрально-музыкально-танцевальная программа, перфомансы от франкофонного театра в Беларуси Moo Teatro, демонстрация фильмов о торговле и контрабандистах, марафон настольных игр от компании Nastolki.by. Веселье продлится до полтретьего ночи.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 20 мая с 19.00. Где: Художественная галерея Михаила Савицкого. Сколько: 5 рублей.

В галерее Савицкого плотная программа уже с первых минут. С 19.00 до 20.00 пройдет интерактивная экскурсия по выставке. С 20.30 до 22.00 в стенах музея пройдет белорусский интеллектуальный паб-квиз, который будет посвящен отечественной культуре (предварительно нужно зарегистрироваться). Параллельно с 20.00 до 23.00 для тех, кто не успел или не захотел на квиз, пройдет детективный арт-квест, где нужно будет вести расследование, разгадывать загадки и в целом демонстрировать свою находчивость и смекалку. В дворике галереи с 22.00 до полуночи пройдет выступление музыкальных коллективов. И под занавес ближе к полуночи организаторы проведут розыгрыш призов.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 20 мая с 17.00. Где: арт-гостиная «Высокое место». Сколько: 1 рубль.

Организаторы обещают самую теплую и уютную «Ночь музеев» — особенно для тех, кто постарше. Так что приводите своих родителей, бабушек и дедушек — им понравится. В программе музыкальные выступления, презентации книг о войне, устные экскурсии по Минску в рамках фотовыставки и многое другое.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 20 мая с 17.00. Где: Музей Якуба Коласа. Сколько: 5 рублей.

Сюда вас должна привлечь музыкальная часть программы. Так, в 17.15 начнет свое выступление одна из самых титулованных отечественных групп — Re1ikt. После чего гостей музея ждут мастер-классы, магический ритуал по записи своего заветного желания за столом самого Коласа его же пером, с 18.00 до 20.00 гостям покажут архивные видеоматериалы о жизни классика. После чего можно с чистой совестью передислоцироваться в другой музей для продолжения программы.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Александр Каленик, TUT.BY

Когда: 20 мая в 20.00. Где: Музей миниатюр Беларуси. Сколько: бесплатно (если вы в мини) и 7 рублей — если как обычно. Дети, студенты и пенсионеры заходят за 5 рублей.

Музей миниатюр открылся относительно недавно, и если вы еще не были там, «Ночь музеев» — отличный повод это исправить. В качестве дополнительных развлечений организаторы обещают детективный квест-головоломку, тематические экскурсии, а если вы скептически относитесь к обществу чужих людей, можете скачать аудиогид по музею на смартфон и гулять по экспозиции без сопровождения.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 20 мая с 19.00. Где: музей «Квантум». Сколько: детский — 12 рублей, взрослый — 15 рублей, семейный (3−4 человека) — 40 рублей.

Тематика выставки — секретная лаборатория, в которой пройдут криоопыты, испытания на гравитацию, викторины, научные шоу и мастер-классы, а чокнутый профессор испытает гостей на устойчивость по мотивам сериала «Во все тяжкие». Расщедрившись, сумасшедшие химики подарят всем желающим голубые кристаллы. А возле кафетерия музея будет работать азотный бар с «Сывороткой правды» и мороженым из жидкого азота.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Когда: 20 мая с 18.00. Где: Музей истории Великой Отечественной войны. Сколько: площадка у музея — бесплатно, музей — 7 рублей.

Уже в 18.00 у площадки перед музеем начнется танцевальная программа, выкатят ретроавтомобили, а в 20.00 накормят солдатской кашей. В 21.00 заработает летний кинотеатр. На время акции вход в музей будет предоставляться со скидкой.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 20 мая с 17.00. Где: Музей истории театральной и музыкальной культуры. Сколько: 4−10 рублей.

Вечер в Музее истории театральной и музыкальной культуры разделен на несколько частей, вход на каждую оплачивается отдельно. В 18.00 начнется танцевальный марафон, стоимость которого 10 рублей (можно смотреть, а можно подтанцовывать коллективам восточного танца, индийского, латиноамериканского, фламенко и т.д.). Параллельно в 18.00 начнется мастер-класс «Секреты театральной гримерки», стоимость которого 5 рублей. После экскурса в историю театрального грима визажисты Inglot проведут мастер-классы для всех желающих. Также в 18.00 стартует игра в «Мафию», принять участие в которой можно каждый час, заплатив 4 рубля. За такую же цену можно устроить себе частный кинопоказ спектакля.

Полную программу «Ночи музеев» ищите тут .