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"Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть". Алиса Вокс сняла клип про школьника на митинге
Бывшая вокалистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс представила клип на песню «Малыш». В новом видео певица в образе учительницы велела митингующим школьникам «учиться на ошибках».
Композиция рассказывает о школьнике, приходящем на митинг. У него есть проблемы с орфографией и знанием истории. Алиса Вокс читает наставления нерадивому школьнику в образе учительницы в строгом костюме, который легким движением камеры превращается в короткие шорты и блестящую куртку.
«Учиться на ошибках не поздно никогда. Ты хочешь перемен, малыш, тогда начни с себя», — поет Вокс.
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Бывшая вокалистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс представила новый клип на песню "Малыш".
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