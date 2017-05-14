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"Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть". Алиса Вокс сняла клип про школьника на митинге

15.05.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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Бывшая вокалистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс представила клип на песню «Малыш». В новом видео певица в образе учительницы велела митингующим школьникам «учиться на ошибках».


Композиция рассказывает о школьнике, приходящем на митинг. У него есть проблемы с орфографией и знанием истории. Алиса Вокс читает наставления нерадивому школьнику в образе учительницы в строгом костюме, который легким движением камеры превращается в короткие шорты и блестящую куртку.

«Учиться на ошибках не поздно никогда. Ты хочешь перемен, малыш, тогда начни с себя», — поет Вокс.

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Вокс являлась участницей «Ленинграда» с 2012 по 2016 год. После этого она выпустила сольный альбом под названием «Сама».

 
 
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Бывшая вокалистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс представила новый клип на песню "Малыш".

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