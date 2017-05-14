В Чечне вертолет экстремально пролетел в метре над трассой

Видеорегистратор одного из автомобилей снял экстремально низкий полет вертолета Ми-8 вдоль трассы Ростов-Баку. «Восьмерка» прошла буквально в метре над дорогой, едва не цепляя отбойник. Инцидент произошел неподалеку от чеченского города Гудермеса.

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Куда направлялся вертолет, доподлинно неизвестно. От российского Минобороны пока не поступало никаких комментариев.

Многоцелевой вертолет Ми-8 — один из лучших в своем классе. Неприхотливый и надежный, он используется по всему миру.

Кстати, ранее в Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у водителей. Видео с места события заснял один из остановленных дальнобойщиков.