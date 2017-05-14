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В Чечне вертолет экстремально пролетел в метре над трассой
Видеорегистратор одного из автомобилей
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Куда направлялся вертолет, доподлинно неизвестно. От российского Минобороны пока не поступало никаких комментариев.
Многоцелевой вертолет Ми-8 — один из лучших в своем классе. Неприхотливый и надежный, он используется по всему миру.
Кстати, ранее в Казахстане военный вертолет Ми-8МТ
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"Восьмерка" прошла буквально в метре над трассой, едва не цепляя отбойник.
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