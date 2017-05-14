ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чечне вертолет экстремально пролетел в метре над трассой

15.05.2017 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Видеорегистратор одного из автомобилей снял экстремально низкий полет вертолета Ми-8 вдоль трассы Ростов-Баку. «Восьмерка» прошла буквально в метре над дорогой, едва не цепляя отбойник. Инцидент произошел неподалеку от чеченского города Гудермеса.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Куда направлялся вертолет, доподлинно неизвестно. От российского Минобороны пока не поступало никаких комментариев. 

Многоцелевой вертолет Ми-8 — один из лучших в своем классе. Неприхотливый и надежный, он используется по всему миру.

Кстати, ранее в Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у водителей. Видео с места события заснял один из остановленных дальнобойщиков.

Читайте также: «Даже танки можем заставить летать». Как живет лучшая в стране авиабаза

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Восьмерка" прошла буквально в метре над трассой, едва не цепляя отбойник.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СК: у женщины, отравившейся грибами, остались четверо маленьких детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика