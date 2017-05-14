Эксперт: по количеству разводов Беларусь занимает второе место в мире

Практически один брак из двух в Беларуси распадается, сообщила семейный психолог и гештальт-терапевт Оксана Мясникова во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Мы по-прежнему удерживаем второе место в мире по количеству разводов. На первом — Россия. В 2016 году в Беларуси на 64 тысячи зарегистрированных браков пришлось более 32 тысяч разводов. Фактически один брак из двух распадается", — заметила Мясникова.

В Беларуси насчитывается более 2,7 миллиона семей. Из них почти 40% имеют детей до 18 лет. Уже не один год в стране наблюдается тенденция к повышению среднего возраста вступления в брак: у женщин это 25,6 года, у мужчин — 27,8 года. Возраст рождения первого ребенка у женщин — 26,3 года. Между тем, разница в возрасте между супругами сохраняется и равняется примерно четырем годам, заметила председатель правления МОО "Гендерные перспективы" Ирина Альховка.

По ее словам, что для нашей страны актуальна проблема насилия в семье. Специалист сослалась на исследование Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), которое показало, что 2/3 мужчин и женщин хоть бы раз в жизни испытывали на себе домашнее насилие. Уровень психологического воздействия одинаков для мужчин и женщин, а физическому, сексуальному и экономическому чаще подвергаются женщины. В стране действует Национальный план действий по обеспечению по развитию гендерного равенства на 2017-2020 годы, в котором предусмотрена разработка национальной модели планирования семьи, напомнила Ирина Альховка.

Почему в Беларуси так много разводов и какая ситуация наблюдается в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Молдове, смотрите в видеозаписи Sputnik.