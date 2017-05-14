Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб в ДТП в Логойском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 14 мая около 21.00 на 28-м км автодороги Калачи-Логойск, недалеко от районного центра. Водитель за рулем легкового "Опель Вектра" выезжал со стоянки, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом "Сузуки GSX R1000". Мотоциклист - 28-летний жителя Логойского района - получил телесные повреждения и был госпитализирован. Спустя некоторое время он скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси.-0-