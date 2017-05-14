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УКС строит дом на Копыльской: "квадрат" от 1,5 до 1,66 тысячи рублей
Госзастройщик предлагает заключить договоры на квартиры в своем доме на пересечении улиц Копыльской и Старобинской.
10-этажный дом УКС строит с декабря прошлого года, сдать его планируют к октябрю. Дом каркасно-панельный, в нем 159 квартир.
Сейчас УКС предлагает заключить договоры на 82 квартиры, в том числе:
— 46 однокомнатных площадью 43,5 метра;
— 2 однокомнатные площадью 46,7 метра;
— 7 двухкомнатных площадью 61,5 метра;
— 9 двухкомнатных площадью 68,5 метра;
— 8 трехкомнатных квартир площадью 86 метров.
Цена квадратного метра зависит от площади квартиры. Так, один квадратный метр в однокомнатных квартирах обойдется в 1 660 рублей, в двухкомнатных площадью 61,5 метра — 1600 рублей, в двухкомнатных площадью 68,5 метра — 1550 рублей, в трехкомнатных квартирах — 1500 рублей.
Заявления УКС начнет принимать в своем офисе с 18 мая.
Еще один госзастройщик — ГПО «Минскстрой» — свои квартиры попробует продать через аукцион. Квартиры застройщик предлагает в своих домах на Есенина, 38, Стариновской, 2, Щорса, 11 и Одинцова, 54.
На торги выставлено восемь квартир: три «однушки», три «двушки» и две «трешки». Начальная цена самой маленькой «однушки» — 71 тысяча рублей.
Аукцион пройдет 13 июня в Минском городском центре недвижимости.
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А "Минскстрой" выставил партию квартир на аукцион
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