Госзастройщик предлагает заключить договоры на квартиры в своем доме на пересечении улиц Копыльской и Старобинской.



Фото: УКС Заводского района

10-этажный дом УКС строит с декабря прошлого года, сдать его планируют к октябрю. Дом каркасно-панельный, в нем 159 квартир.

Сейчас УКС предлагает заключить договоры на 82 квартиры, в том числе:

— 46 однокомнатных площадью 43,5 метра;

— 2 однокомнатные площадью 46,7 метра;

— 7 двухкомнатных площадью 61,5 метра;

— 9 двухкомнатных площадью 68,5 метра;

— 8 трехкомнатных квартир площадью 86 метров.

Цена квадратного метра зависит от площади квартиры. Так, один квадратный метр в однокомнатных квартирах обойдется в 1 660 рублей, в двухкомнатных площадью 61,5 метра — 1600 рублей, в двухкомнатных площадью 68,5 метра — 1550 рублей, в трехкомнатных квартирах — 1500 рублей.

Заявления УКС начнет принимать в своем офисе с 18 мая.

Еще один госзастройщик — ГПО «Минскстрой» — свои квартиры попробует продать через аукцион. Квартиры застройщик предлагает в своих домах на Есенина, 38, Стариновской, 2, Щорса, 11 и Одинцова, 54.

На торги выставлено восемь квартир: три «однушки», три «двушки» и две «трешки». Начальная цена самой маленькой «однушки» — 71 тысяча рублей.





Аукцион пройдет 13 июня в Минском городском центре недвижимости.