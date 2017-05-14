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Инфографика: обсуждение названий станций 4-й ветки минского метро
15.05.2017 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik Сергей Самохин
Спустя полгода на обсуждении нового генплана Минска была представлена новая
В предложенных сейчас названиях из 17 станций, представленных в Генеральной схеме, озвучены только девять. Все старые названия, кроме станции "Минск-Мир", изменены на новые. Одна из станций, судя по географическому описанию, поменяла свое место: постройка станции "Денисовская" в 2015-м была запланирована в районе пересечения улиц Денисовской и Маяковского, озвученное сейчас место станции "Козырево" – улица Великоморская. О планах в отношении восточной половины кольцевой линии не сообщается.
Общественное обсуждение названий перспективных станций продлится до 29 мая 2017 года. Предлагаемые названия станций и заявленные ранее варианты на перспективной минского схеме метро – в инфографике Sputnik.
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Руководство белорусской столицы вынесло на обсуждение названия некоторых станций проектируемой 4-й линии минского метро.
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