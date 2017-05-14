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В СК рассказали подробности уголовного дела против медика-педофила

15.05.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении медицинского работника одного из областных учреждений здравоохранения.

По данным следствия, мужчина, находясь по месту работы, совершал насильственные действия сексуальные характера против заведомо малолетних и несовершеннолетних, рассказала на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В СК рассказали подробности уголовного дела против медика-педофила
© Pixabay
Педофила-медика задержали в Минской области

По информации представителя СК, в настоящее время комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу продолжается. Назначен ряд судебных экспертиз.

"Действия мужчины квалифицированы следствием как насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетних и несовершеннолетних. Ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала Белоног.

В соответствии с частью 3 статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь, действия сексуального характера, совершенные насильственно в отношении заведомо малолетних, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет

Кроме того, в отношении обвиняемого назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, уточнила представитель СК.

"Детям, признанным потерпевшими по уголовному делу, оказывается медико-социальная помощь. Следственные действия с ними проводятся с участием специалистов и с применением специальных методик работы, обеспечивающих защиту их прав и интересов", — сообщила Белоног.

 
 
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В соответствии с Уголовным кодексом, за сексуальное насилие в отношении заведомо малолетних медработнику-педофилу из Минской области может грозить лишение...

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