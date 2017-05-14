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Всемирный Банк ориентирует Беларусь на развитие несырьевого экспортного сектора
15.05.2017 16:00 — Разное | Ежедневник
фото: finance.bigmir.net
Беларуси следует использовать выгоды, связанные с переработкой и торговлей нефтепродуктами для того, чтобы переориентировать экономику в сторону большей диверсификации экспорта.
Об этом заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко на презентации нового экономического обзора для Беларуси, пишет
"Без конкурентоспособного несырьевого экспортного сектора низкие мировые цены на нефть продолжат подрывать устойчивость экспортной выручки Беларуси", – сказала Сидоренко.
Она обратила внимание на то, что согласно прогнозам Всемирного банка цена на сырую нефть возрастет с 43 доллара за баррель до 55 долларов в 2017 году и до 60 долларов в 2018 году. Однако цена для Беларуси ввиду проведения налоговых реформ в России в данной отрасли также будет повышаться, что в будущем будет сокращать размер "нефтяной субсидии" и выгоды от импорта нефти для Беларуси из России.
В данной связи, по мнению Сидоренко, необходимо рассмотреть механизмы минимизации внешних шоков для страны, а также устранения неблагоприятных последствий, связанных с экспортом нефти и нефтепродуктов, для конкурентоспособности традиционных отраслей.
По ее мнению, одной из мер может стать рациональное использование нефтяных пошлин для фискальных сбережений, а не для поддержки экспансионистской фискальной и монетарной политики.
"В традиционных отраслях экономики необходимо направлять ресурсы в производственные сектора и повышать их рациональное использование", – полагает она. Кроме того, требуется дальнейшее улучшение деловой среды в стране, продолжила эксперт.
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Беларуси следует использовать выгоды, связанные с переработкой и торговлей нефтепродуктами для того, чтобы переориентировать экономику в сторону большей...
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