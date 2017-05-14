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Всемирный Банк ориентирует Беларусь на развитие несырьевого экспортного сектора

15.05.2017 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Всемирный Банк ориентирует Беларусь на развитие несырьевого экспортного сектора

фото: finance.bigmir.net

Беларуси следует использовать выгоды, связанные с переработкой и торговлей нефтепродуктами для того, чтобы переориентировать экономику в сторону большей диверсификации экспорта.

Об этом заявила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко на презентации нового экономического обзора для Беларуси, пишет Интерфакс-Запад.

"Без конкурентоспособного несырьевого экспортного сектора низкие мировые цены на нефть продолжат подрывать устойчивость экспортной выручки Беларуси", – сказала Сидоренко.

Она обратила внимание на то, что согласно прогнозам Всемирного банка цена на сырую нефть возрастет с 43 доллара за баррель до 55 долларов в 2017 году и до 60 долларов в 2018 году. Однако цена для Беларуси ввиду проведения налоговых реформ в России в данной отрасли также будет повышаться, что в будущем будет сокращать размер "нефтяной субсидии" и выгоды от импорта нефти для Беларуси из России.

В данной связи, по мнению Сидоренко, необходимо рассмотреть механизмы минимизации внешних шоков для страны, а также устранения неблагоприятных последствий, связанных с экспортом нефти и нефтепродуктов, для конкурентоспособности традиционных отраслей.

По ее мнению, одной из мер может стать рациональное использование нефтяных пошлин для фискальных сбережений, а не для поддержки экспансионистской фискальной и монетарной политики. 

"В традиционных отраслях экономики необходимо направлять ресурсы в производственные сектора и повышать их рациональное использование", – полагает она. Кроме того, требуется дальнейшее улучшение деловой среды в стране, продолжила эксперт.

 
 
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