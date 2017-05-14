В Минске в «Ночь музеев» устроят краш-тесты с жидким азотом

Минчане смогут поучаствовать в ночных краш-тестах предметов, замороженных в жидком азоте, пройти испытание гравитацией и проверить себя на «сыворотке правды».

Необычные эксперименты проведет музей занимательных наук «Квантум» 20 мая во время мировой акции «Ночь музеев».

Краш-тесты пройдут в специальной лаборатории, которая будет работать 20 мая с 19 часов до самой полуночи. Во время опытов предметы заморозят в жидком азоте при температуре минус 196,6 градуса, после чего посетители смогут их разрушить в лучших традициях «разрушителей легенд». Весь процесс снимут на камеру в режиме slow motion, а каждый участник сможет получить видеозапись со свидетельством своего «научного вклада».

Встречать гостей «Ночи музеев» будут персонажи из сериала «Во все тяжкие», а «сумасшедшие химики» подарят всем желающим голубые кристаллы. В музее также будет работать азотный бар с «сывороткой правды». Для полноты ощущений установят огромный арт-объект – трехметровый холст, на котором посетители нарисуют коллективную картину.

Посетителей также ожидает гравитационный твистер: музей «Квантум» предложит сыграть в известную напольную игру в непривычных обстоятельствах и заодно испытать вестибулярный аппарат. Весь вечер будет работать планетарий с бесплатным входом, предусмотрены и экскурсии о знаменитых ученых. Для детей и взрослых пройдут научные шоу и мастер-классы, а проверить возможности разума можно будет во время мозгодробильных викторин.

Научно-популярный музей «Квантум» занимает порядка 1 тыс. «квадратов» на цокольном этаже МФК «Титан». Пространство разделено на тематические зоны, которые охватывают всю вселенную – от строения человека до структуры космоса. Музей включает в себя более 150 экспонатов: в частности, в нем есть комната с измененной гравитацией, зеркальный лабиринт, «вихревая пушка», стулья великана, плазменный шар Теслы и планетарий.

Каждый посетитель также получит билет со скидкой в 50%, если сможет озадачить сотрудников «Квантума». Для этого нужно прийти с листком бумаги, на котором написан вопрос: если научный сотрудник на него не ответит, то войти в музей можно будет за полцены.