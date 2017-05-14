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Иностранные гости "Формулы-1" в Баку могут получить визу в аэропортах

15.05.2017 16:25 — Разное | БелТА  
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Иностранные гости "Формулы-1" в Баку могут получить визу в аэропортах
Фото Trend

Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы-1", с 15 мая могут получить визу в международных аэропортах Азербайджана. Это предусмотрено в распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2017 году, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, данные лица с 15 мая по 15 июля 2017 года могут получить визу в структурных подразделениях Консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджана, находящихся в международных аэропортах Азербайджана.

Для получения визы иностранцы и лица без гражданства должны будут представить один из документов - карта или другой документ, подтверждающие прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований Формула-1, карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Соревнования "Формулы-1" пройдут в Баку 23-25 июня этого года.-0-

 
 
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Для получения визы иностранцы и лица без гражданства должны будут представить один из документов - карта или другой документ, подтверждающие прохождение...

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