Льюис перед последним матчем на ЧМ: Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис перед заключительным матчем на чемпионате мира по хоккею в Париже посетовал на подкосившие команду травмы и назвал голкипера, который сыграет 16 мая в поединке с Норвегией, сообщает пресс-служба ФХБ.



Помимо традиционного тренировочного занятия сегодня команду ожидала церемония официального фотографирования Международной федерации хоккея. Фото: hockey.by

В сегодняшней тренировке на льду из-за травм не приняли участия братья Костицыны и Кристиан Хенкель. Зато вернулся защитник Роман Граборенко. Однако он покинул тренировочный каток раньше запланированного.



Роман Граборенко. Фото: hockey.by

Медицинский штаб делает все возможное, чтобы восстановить травмированных, но защитник Владимир Денисов и нападающий Данила Карабань по-прежнему не смогут помочь команде.

Дэйв Льюис обеспокоен тем, что сборную подкосили травмы.



Дэйв Льюис. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— 14 мая команда получила полноценный выходной. Мы смогли немного успокоить эмоции, прогуляться по городу. Лично я прошел около 10 миль с другими тренерами, завершив прогулку у Эйфелевой башни.

Доволен победой, которой мы добились в матче со Словенией, надеюсь, что она придаст нам уверенности завтра. Сейчас нас подкосили травмы. Даже не знаю, сможем ли мы набрать игроков на состав. Надеюсь, что сможем.

Завтра в воротах сыграет Кевин Лаланд, он сам этого хочет, и он к этому готов. Мы не собираемся ждать подарка судьбы от других команд в виде набранных либо упущенных очков в последних матчах. Наша судьба должна остаться в наших руках — это я сказал ребятам сегодня. Все вопросы о релегейшене будут сняты, если мы добьемся победы над Норвегией, — сказал Дэйв Льюис.



Фото: hockey.by

Отметим, что белорусы уже практически обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Но все же еще не исключен и вариант, когда команда Дэйва Льюиса может выбыть из сильнейшего эшелона. Это случится, если сегодня Италия в основное время обыграет Данию и поднимется на 6-е место в группе «А», а сборная Словакии 16 мая в основное время уступит шведам, займет 7-е место в группе «А» но при этом будет иметь лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб, нежели у команды Беларуси.

Правда, все эти расклады будут актуальны лишь в том случае, если белорусы 16 мая не наберут ни одного очка в матче с Норвегией. Даже 1 балл в поединке со скандинавами автоматически обезопасит Беларусь от вылета в низший дивизион. Впрочем, если итальянцы сегодня потеряют хотя бы очко во встрече с Данией, белорусам угрожать уже ничего не будет.

Фото: iihfworlds2017.com

Календарь оставшихся матчей групповой стадии ЧМ-2017



Фото: iihfworlds2017.com