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Американский авианосец сломался на базе в Японии

15.05.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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Атомный авианосец «Рональд Рейган», возглавляющий ударную группу ВМС США, должен был отправиться в длительную океанскую миссию с секретным маршрутом. Однако корабль сломался, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».


Фото: Stars and Stripes

Что случилось с кораблем, не уточняется, но подчеркивается, что авианосцу потребуются ремонтные работы и новые сроки выхода корабля в море пока не назначены.

Первоначально ударная группа ВМС США должна была покинуть базу 15 мая. В «Киодо» считают, что американцы планировали задействовать корабль в связи с ростом напряженности вокруг КНДР, которая накануне вновь запустила баллистическую ракету в зону Японского моря.

Пока же в районе Корейского полуострова несет дежурство ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон».

«Рональд Рейган» с ноября 2016 года после длительного плавания проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в ее районе кратковременные испытательные походы.

«Рональд Рейган» относится к авианосцам типа серии самых больших военных кораблей в мире. Это настоящие плавучие города длиной более 300 метров и водоизмещением, превышающим на некоторых кораблях серии 100 000 тонн.

Читайте также: Американцы потратили на модернизацию атомного авианосца 2,6 миллиарда долларов

 
 
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Корабль должен был отправиться в длительную океанскую миссию.

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