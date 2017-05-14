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Всемирный банк: рост средней зарплаты до 1000 рублей - крайне сложная задача для всей экономики
Во Всемирном банке называют сложной задачей для белорусской экономики повышение средней зарплаты к концу 2017 года до 500 долларов.
«Мы ожидаем, что рынок труда Беларуси в этом году будет оставаться слабым, сохраняются опасения для снижения реальных доходов населения — пусть и не такого большого, как ранее», — сказал страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук на презентации экономического обзора в Минске.
Александр Лукашенко с начала года неоднократно повторял, что перед правительством стоить задача по увеличению средней зарплаты до 500 долларов. Точнее в последнее время чаще используется цифра в 1000 рублей.
По словам Гайдука, обеспечить рост средней зарплаты можно либо за счет существенного роста производительности труда, либо путем заметного укрепления обменного курса белорусского рубля. Всемирный банк
В 2016 и начале 2017 года число принятых на работу было ниже числа уволенных в среднем на 14%. Реальная заработная снизилась на 4% по сравнению с 2015 года, а реально распологаемые доходы сократились на 7,3%. Чтобы компенсировать снижение доходов, домохозяйства продолжают тратить свои валютные сбережения: 2016 году продана иностранной валюты на чистой основе выросла на 5,6% и составила 1,9 млрд долларов, говорится в экономическом обзоре Всемирного банка.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
«Заветные» 1000 рублей в марте
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Всемирный банк сохраняет опасения для снижения реальных доходов населения Беларуси.
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