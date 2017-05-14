Всемирный банк: рост средней зарплаты до 1000 рублей - крайне сложная задача для всей экономики

Во Всемирном банке называют сложной задачей для белорусской экономики повышение средней зарплаты к концу 2017 года до 500 долларов.

«Мы ожидаем, что рынок труда Беларуси в этом году будет оставаться слабым, сохраняются опасения для снижения реальных доходов населения — пусть и не такого большого, как ранее», — сказал страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук на презентации экономического обзора в Минске.

Александр Лукашенко с начала года неоднократно повторял, что перед правительством стоить задача по увеличению средней зарплаты до 500 долларов. Точнее в последнее время чаще используется цифра в 1000 рублей.

По словам Гайдука, обеспечить рост средней зарплаты можно либо за счет существенного роста производительности труда, либо путем заметного укрепления обменного курса белорусского рубля. Всемирный банк пророчит продолжение рецессии в белоруской экономике в 2017 году. «[Рост средней зарплаты до 1000 рублей] - это крайне сложная задача для всей экономики, но на уровне отдельных предприятий ведущих отраслей может быть достижима», — считает эксперт.

В 2016 и начале 2017 года число принятых на работу было ниже числа уволенных в среднем на 14%. Реальная заработная снизилась на 4% по сравнению с 2015 года, а реально распологаемые доходы сократились на 7,3%. Чтобы компенсировать снижение доходов, домохозяйства продолжают тратить свои валютные сбережения: 2016 году продана иностранной валюты на чистой основе выросла на 5,6% и составила 1,9 млрд долларов, говорится в экономическом обзоре Всемирного банка.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила 1 мая министр турда и соцзащиты Ирина Костевич.

«Заветные» 1000 рублей в марте получали только жители Минска и Солигорского района.