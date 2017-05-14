Филиппины обратились за поставками оружия к КНР и России из-за условий США

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Филиппины были вынуждены обратиться с запросом о поставке оружия к Китаю и России, потому что Соединённые Штаты выставили Маниле слишком жёсткие условия для продажи ей вооружений.

Об этом заявил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана, передаёт сегодня, 15 мая, ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Из-за этих условий у нас пропало желание покупать у них", — сказал он. "Нам нужны самолёты, нам нужны беспилотные аппараты, нам нужны быстроходные катера", — добавил министр обороны Филиппин.

Он добавил, что эти виды вооружения, а также стрелковое оружие необходимо властям Филиппин для борьбы с вооружёнными группировками, действующими на юге страны, чтобы предотвратить пиратство, похищение людей, создать безопасные условия для развития этих регионов.

Россия и Филиппины планируют подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере в мае, когда РФ посетит филиппинский президент Родриго Дутерте. Об этом сообщил в конце апреля министр обороны азиатской страны Дельфин Лорензана на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, которая состоялась в конце апреля во время VI Московской конференции по международной безопасности. Филиппины рассмотрят возможность покупки у России вооружений, в том числе военных самолётов и стрелкового оружия, после подписания в этом месяце соглашения о сотрудничества в оборонной сфере, заявил Лорензана в начале мая.

