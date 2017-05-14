ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Граждане России и Армении организовали в Беларуси транзитный канал миграции в ЕС

15.05.2017 16:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей незаконную транзитную миграцию граждан Вьетнама в страны Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Ночью 11 мая в Щучинском районе на автодороге, ведущей к госгранице, был задержан автомобиль Peugeot. В нем находились двое граждан России - уроженцы Чечни и Дагестана, а также гражданин Армении. Они перевозили четверых граждан Вьетнама. Преступная схема злоумышленников состояла в организации канала незаконной транзитной миграции вьетнамцев из Москвы в Литву через территорию Беларуси. За каждую группу нелегалов они получали значительные суммы незаконного вознаграждения", - отметили в ГПК.

В отношении граждан России и Армении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК Беларуси (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к этой противоправной деятельности. Граждане Вьетнама после завершения разбирательства будут депортированы из Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 11 мая в Щучинском районе на автодороге, ведущей к госгранице, был задержан автомобиль Peugeot. В нем находились двое граждан России - уроженцы Чечни и Дагестана, а...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Около 700 патронов сдала в милицию пенсионерка из Жабинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика