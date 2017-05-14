Граждане России и Армении организовали в Беларуси транзитный канал миграции в ЕС

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники пресекли деятельность международной преступной группы, организовавшей незаконную транзитную миграцию граждан Вьетнама в страны Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Ночью 11 мая в Щучинском районе на автодороге, ведущей к госгранице, был задержан автомобиль Peugeot. В нем находились двое граждан России - уроженцы Чечни и Дагестана, а также гражданин Армении. Они перевозили четверых граждан Вьетнама. Преступная схема злоумышленников состояла в организации канала незаконной транзитной миграции вьетнамцев из Москвы в Литву через территорию Беларуси. За каждую группу нелегалов они получали значительные суммы незаконного вознаграждения", - отметили в ГПК.

В отношении граждан России и Армении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК Беларуси (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к этой противоправной деятельности. Граждане Вьетнама после завершения разбирательства будут депортированы из Беларуси.-0-