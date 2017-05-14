Около 700 патронов сдала в милицию пенсионерка из Жабинки

Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Жабинки сдала в милицию 679 спортивно-охотничьих и пистолетных патронов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В Жабинковский РОВД 8 мая обратилась местная жительница 1954 года рождения, которая добровольно выдала внушительный арсенал боеприпасов. Пенсионерка принесла 652 спортивно-охотничьих патрона калибра 5,6 мм и 27 пистолетных патронов калибра 9 мм. Со слов женщины, находку она обнаружила в гараже, расположенном во дворе дома. Предположительно, патроны принадлежали ее мужу, умершему в 2011 году.

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области назначило баллистическую экспертизу. По данному факту милиция проводит проверку.-0-