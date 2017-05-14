ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 700 патронов сдала в милицию пенсионерка из Жабинки

15.05.2017 16:42 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Около 700 патронов сдала в милицию пенсионерка из Жабинки
Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Жабинки сдала в милицию 679 спортивно-охотничьих и пистолетных патронов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В Жабинковский РОВД 8 мая обратилась местная жительница 1954 года рождения, которая добровольно выдала внушительный арсенал боеприпасов. Пенсионерка принесла 652 спортивно-охотничьих патрона калибра 5,6 мм и 27 пистолетных патронов калибра 9 мм. Со слов женщины, находку она обнаружила в гараже, расположенном во дворе дома. Предположительно, патроны принадлежали ее мужу, умершему в 2011 году.

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области назначило баллистическую экспертизу. По данному факту милиция проводит проверку.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жабинковский РОВД 8 мая обратилась местная жительница 1954 года рождения, которая добровольно выдала внушительный арсенал боеприпасов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирный банк: рост средней зарплаты до 1000 рублей - крайне сложная задача для всей экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика