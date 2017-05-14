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Мария Шарапова сыграла в теннис в римском Колизее
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла в Колизее с Томашем Бердыхом. Короткий дружеский матч состоялся накануне старта турнира в Риме с призовым фондом 2,775 млн долларов. Организаторы соревнований предоставили приглашение Шараповой, которая вернулась в тур после дисквалификации.
— Когда вы приезжаете в Рим, то обязательно должны побывать в Колизее, — сказала Маша в интервью для сайта Женской теннисной ассоциации (WTA). — Я не раз бывала в этом городе, но впервые удалось зайти в Колизей. В таких местах, как Рим, ты видишь историю и как будто возвращаешься в прошлое. Здорово выразить уважение и просто побыть туристом!
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Видео:
Напомним, что Шарапова отбывала дисквалификацию за употребление мельдония и была
Шарапова была
С апреля 2017 года, когда истек срок дисквалификации, Мария провела уже 6 поединков и потерпела 2 поражения — от француженки Кристины Младенович в полуфинале турнира в Штудгарте и канадки Эжени Бушар в Мадриде. Результаты Шараповой позволили ей расположиться в начале третьей сотни рейтинга WTA — на 211-й строчке.
15 мая Мария Шарапова провела на турнире в Риме матч первого круга и одержала победу над американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:2.
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Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла в Колизее с Томашем Бердыхом. Короткий дружеский матч состоялся накануне старта турнира в Риме с призовым фондом 2,775...
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