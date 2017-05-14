Мария Шарапова сыграла в теннис в римском Колизее

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграла в Колизее с Томашем Бердыхом. Короткий дружеский матч состоялся накануне старта турнира в Риме с призовым фондом 2,775 млн долларов. Организаторы соревнований предоставили приглашение Шараповой, которая вернулась в тур после дисквалификации.

— Когда вы приезжаете в Рим, то обязательно должны побывать в Колизее, — сказала Маша в интервью для сайта Женской теннисной ассоциации (WTA). — Я не раз бывала в этом городе, но впервые удалось зайти в Колизей. В таких местах, как Рим, ты видишь историю и как будто возвращаешься в прошлое. Здорово выразить уважение и просто побыть туристом!

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Видео: WTA

Напомним, что Шарапова отбывала дисквалификацию за употребление мельдония и была исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь для участия в турнирах и дальнейшего подъема в табели о рангах ей нужны wild card, так как у нее теперь нет формальных оснований быть посеянной на крупных соревнованиях или даже участвовать в отборе к ним.

Шарапова была дисквалифицирована летом прошлого года в связи с обнаружением в ее организме следов мельдония, который был запрещен с 1 января 2016 года и который она до этого принимала многие годы по назначению своего врача. Изначально срок дисквалификации составлял 2 года, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил его на 9 месяцев.











С апреля 2017 года, когда истек срок дисквалификации, Мария провела уже 6 поединков и потерпела 2 поражения — от француженки Кристины Младенович в полуфинале турнира в Штудгарте и канадки Эжени Бушар в Мадриде. Результаты Шараповой позволили ей расположиться в начале третьей сотни рейтинга WTA — на 211-й строчке.

15 мая Мария Шарапова провела на турнире в Риме матч первого круга и одержала победу над американкой Кристиной Макхэйл — 6:4, 6:2.