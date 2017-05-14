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В Витебске загорелось здание предприятия

15.05.2017 17:04 — Разное | БелТА  
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15 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В Витебске загорелся фасад здания предприятия по производству торгового оборудования, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня в 14.19. Наблюдался дым из-под металлической отделки стены фасада производственного здания предприятия. Горел утеплитель на площади 30 кв.м. Работниками предприятия до прибытия подразделений МЧС были эвакуированы 10 человек и подано 2 ствола от внутренних пожарных кранов на тушение огня.

На момент возникновения пожара предприятие работало. Возгорание ликвидировано в 14.40, пострадавших нет, происшествие не повлияло на производственный процесс.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Горел утеплитель на площади 30 кв.м. Работниками предприятия до прибытия подразделений МЧС были эвакуированы 10 человек и подано 2 ствола от внутренних пожарных...

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