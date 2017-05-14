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Два гомельских школьника "заминировали" дом в Минске

15.05.2017 17:09 — Разное | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гомельских школьника "заминировали" дом в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Минчанка 14 мая сообщила в милицию, что на мобильный телефон ей звонят незнакомые дети и утверждают, что дом по улице Горецкого, в котором она проживает, заминирован. "Первый звонок, по словам женщины, поступил ей 13 мая с незнакомого номера телефона, но разговора не последовало. На следующий день с этого же номера телефона позвонил подросток и сообщил, что жилой дом, в котором она проживает, якобы заминирован. Через несколько минут, уже с другого номера, снова позвонил подросток и стал нецензурно выражаться в адрес Натальи Оскирко", - рассказала заявительницы.

В ходе разбирательства было установлено, что два десятилетних школьника, проживающие в Гомеле, утром 14 мая выехали на автобусе с одноклассниками в лагерь. По дороге они из шалости решили позвонить на случайно набранный ранее номер мобильного телефона и сообщить о том, что жилой дом якобы заминирован. В связи с тем, что дети не достигли возраста, с которого наступает ответственность за совершенные деяния, ответственность будет возложена на их родителей, проинформировали в ГУВД.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минчанка 14 мая сообщила в милицию, что на мобильный телефон ей звонят незнакомые дети и утверждают, что дом по улице Горецкого, в котором она проживает, заминирован.

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