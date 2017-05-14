В стране килтов и волынок. Проехали на Jaguar XJ по Шотландии

Взять и поехать на Jaguar XJ на завод Jaguar в Castle bromwich в далекую Шотландию? Почему бы и нет! Старинные замки, суровый климат и заунывные звуки волынки — это не все, чем удивляет страна. Полный репортаж с завода будет чуть позже, а пока — фотознакомство с этой удивительной страной.







Замок Данробин. Один из самых красивых и древних замков Шотландии. Его самое старое строение датируется 1275 годом. До сих пор замок является резиденцией клана Сазерленд. В Данробине есть свое привидение, а посмотреть все 189 комнат может любой желающий. Замок открыт для посетителей



Замок Данробин







Замок Эйлен-Донан — один из самых знаменитых и фотографируемых замков Шотландии. И это несмотря на то, что он является, по сути, «новостроем». Замок был полностью разрушен в 1719 году и восстановлен по старым чертежам уже в XX веке. Работы по строительству велись двадцать лет — с 1912 по 1932 годы. В замке проходили съемки фильмов: «Призрак едет на Запад» (1935), «Хозяин Баллантрэ» (1953), «Горец» (1986), «Мио, мой Мио» (1987), «И целого мира мало» (1999), «Друг невесты» (2008), «Чужестранка» (2014)











Замок Данробин



