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В стране килтов и волынок. Проехали на Jaguar XJ по Шотландии
Взять и поехать на Jaguar XJ на завод Jaguar в Castle bromwich в далекую Шотландию? Почему бы и нет! Старинные замки, суровый климат и заунывные звуки волынки — это не все, чем удивляет страна. Полный репортаж с завода будет чуть позже, а пока — фотознакомство с этой удивительной страной.
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AUTO.TUT.BY проехал на новом Jaguar XJ по дорогам Шотландии. Замки, удивительные пейзажи и суровая природа в нашем фоторепортаже.
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