ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В стране килтов и волынок. Проехали на Jaguar XJ по Шотландии

15.05.2017 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Взять и поехать на Jaguar XJ на завод Jaguar в Castle bromwich в далекую Шотландию? Почему бы и нет! Старинные замки, суровый климат и заунывные звуки волынки — это не все, чем удивляет страна. Полный репортаж с завода будет чуть позже, а пока — фотознакомство с этой удивительной страной.



Замок Данробин. Один из самых красивых и древних замков Шотландии. Его самое старое строение датируется 1275 годом. До сих пор замок является резиденцией клана Сазерленд. В Данробине есть свое привидение, а посмотреть все 189 комнат может любой желающий. Замок открыт для посетителей

Замок Данробин



Замок Эйлен-Донан — один из самых знаменитых и фотографируемых замков Шотландии. И это несмотря на то, что он является, по сути, «новостроем». Замок был полностью разрушен в 1719 году и восстановлен по старым чертежам уже в XX веке. Работы по строительству велись двадцать лет — с 1912 по 1932 годы. В замке проходили съемки фильмов: «Призрак едет на Запад» (1935), «Хозяин Баллантрэ» (1953), «Горец» (1986), «Мио, мой Мио» (1987), «И целого мира мало» (1999), «Друг невесты» (2008), «Чужестранка» (2014)




Замок Данробин


 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AUTO.TUT.BY проехал на новом Jaguar XJ по дорогам Шотландии. Замки, удивительные пейзажи и суровая природа в нашем фоторепортаже.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Филиппины обратились за поставками оружия к КНР и России из-за условий США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика