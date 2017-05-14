На дороге с ограничением в 40 км/ч водитель разогнался до 100 и сбил ребенка на велосипеде

11-летний мальчик катался на велосипеде по проселочной дороге в деревне Белая. Ребенок решил повернуть налево и попал под машину, сообщает телеканал « Мозырь ».

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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По информации телеканала, через несколько дней после аварии его выписали из больницы.

Согласно показаниям видеорегистратора, на участке дороги с ограничением скорости в 40 км/ч водитель разогнался до 100 км/ч.

По факту аварии проводится проверка.