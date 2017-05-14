Система EasyPay не будет работать с физлицами. Новые кошельки уже не регистрируют

С 15 мая Белгазпромбанк и компания «Открытый контакт» приостановили открытие новых электронных кошельков для физлиц в системе электронных денег EasyPay. Это решение обусловлено предстоящей модернизацией системы EasyPay, сообщили в банке.





— В первую очередь это связано с тем, что основным инструментом безналичных расчетов в Беларуси становится банковская платежная карточка. Она уже трансформировалась в виртуальный платежный инструмент, с помощью которого можно легко и удобно платить и рассчитываться не только в реальной жизни, но и в интернет-пространстве, — отмечают в Белгазпромбанке. — При этом использование электронного кошелька EasyPay уже не отвечает высоким стандартам современного банковского обслуживания физических лиц. Соответственно, современным и надежным банковским платежным инструментом для нынешних владельцев кошельков EasyPay станут платежные карты Белгазпромбанка, которые можно оформить онлайн.

Держателям кошельков EasyPay нужно до 25 июня вывести деньги путем оплаты услуг либо погашены. С 1 июля система прекратит работать с физлицами, сообщили в компании «Открытый контакт».

«Предприятия торговли и сервиса о необходимых действиях будут проинформированы дополнительно, — уточнили в банке. — В дальнейшем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно: на подключении предприятий торговли и сервиса к системе „Расчет“ (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга».

Система электронных денег EasyPay начала свое существование в 2004 году и является совместным проектом ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Открытый контакт». Более 12 лет назад в Беларуси дистанционное банковское обслуживание не было распространено, а оплатить товары и услуги в сети Интернет с помощью платежной карты было практически невозможно.