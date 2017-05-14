ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Система EasyPay не будет работать с физлицами. Новые кошельки уже не регистрируют

15.05.2017 17:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 15 мая Белгазпромбанк и компания «Открытый контакт» приостановили открытие новых электронных кошельков для физлиц в системе электронных денег EasyPay. Это решение обусловлено предстоящей модернизацией системы EasyPay, сообщили в банке.


— В первую очередь это связано с тем, что основным инструментом безналичных расчетов в Беларуси становится банковская платежная карточка. Она уже трансформировалась в виртуальный платежный инструмент, с помощью которого можно легко и удобно платить и рассчитываться не только в реальной жизни, но и в интернет-пространстве, — отмечают в Белгазпромбанке. — При этом использование электронного кошелька EasyPay уже не отвечает высоким стандартам современного банковского обслуживания физических лиц. Соответственно, современным и надежным банковским платежным инструментом для нынешних владельцев кошельков EasyPay станут платежные карты Белгазпромбанка, которые можно оформить онлайн.

Держателям кошельков EasyPay нужно до 25 июня вывести деньги путем оплаты услуг либо погашены. С 1 июля система прекратит работать с физлицами, сообщили в компании «Открытый контакт».

«Предприятия торговли и сервиса о необходимых действиях будут проинформированы дополнительно, — уточнили в банке. — В дальнейшем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов, а именно: на подключении предприятий торговли и сервиса к системе „Расчет“ (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга».

Система электронных денег EasyPay начала свое существование в 2004 году и является совместным проектом ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Открытый контакт». Более 12 лет назад в Беларуси дистанционное банковское обслуживание не было распространено, а оплатить товары и услуги в сети Интернет с помощью платежной карты было практически невозможно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В системе EasyPay будут подключать предприятия торговли и сервиса к ЕРИП, а также предоставлять услуги интернет-эквайринга.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На дороге с ограничением в 40 км/ч водитель разогнался до 100 и сбил ребенка на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика