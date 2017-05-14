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Давление на кричевских милиционеров продолжается
Два участника серьезного скандала, который разгорелся в Кричеве, подали рапорты об отставке: на сотрудников милиции, критиковавших начальство, продолжается давление.
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Таким образом, скандал, который разгорелся в конце апреля, может закончится лишь увольнении милиционеров. Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя произошедшее, также не стал поддерживать коллег, заявив, что виноваты в скандале не только начальники, на которых жаловались сотрудники отдела охраны правопорядка, но и сами «жалобщики».
УВД Могилевского облисполкома ранее назвало информацию о конфликте в Кричевском РОВД искаженной, а распространившие ее интернет-ресурсы — деструктивными.
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Два участника серьезного скандала, который разгорелся в Кричеве, подали рапорты об отставке: на сотрудников милиции, критиковавших начальство, продолжается...
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