Давление на кричевских милиционеров продолжается

Два участника серьезного скандала, который разгорелся в Кричеве, подали рапорты об отставке: на сотрудников милиции, критиковавших начальство, продолжается давление.

Как пишет БелаПАН , бывший начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД Игорь Вусик и участковый Андрей Шашков направили на имя начальника управления внутренних дел Могилевского облисполкома рапорты с просьбой уволить их по соглашению сторон.

Таким образом, скандал, который разгорелся в конце апреля, может закончится лишь увольнении милиционеров. Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя произошедшее, также не стал поддерживать коллег, заявив, что виноваты в скандале не только начальники, на которых жаловались сотрудники отдела охраны правопорядка, но и сами «жалобщики».

УВД Могилевского облисполкома ранее назвало информацию о конфликте в Кричевском РОВД искаженной, а распространившие ее интернет-ресурсы — деструктивными.