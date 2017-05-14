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Давление на кричевских милиционеров продолжается

15.05.2017 17:32 — Разное | БДГ  
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Два участника серьезного скандала, который разгорелся в Кричеве, подали рапорты об отставке: на сотрудников милиции, критиковавших начальство, продолжается давление.

Как пишет БелаПАН, бывший начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД Игорь Вусик и участковый Андрей Шашков направили на имя начальника управления внутренних дел Могилевского облисполкома рапорты с просьбой уволить их по соглашению сторон.

Таким образом, скандал, который разгорелся в конце апреля, может закончится лишь увольнении милиционеров. Ранее министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя произошедшее, также не стал поддерживать коллег, заявив, что виноваты в скандале не только начальники, на которых жаловались сотрудники отдела охраны правопорядка, но и сами «жалобщики».

УВД Могилевского облисполкома ранее назвало информацию о конфликте в Кричевском РОВД искаженной, а распространившие ее интернет-ресурсы — деструктивными. 

Напомним, что ранее в интервью телеканалу "Белсат" подполковник милиции Игорь Вусик, получивший в 2016 году медаль «За безупречную службу», заявил, что его руководитель, подполковник Станислав Чуприн не давал сотрудникам премий, а выдаваемые премии нужно было отдавать руководству. Делил их Чуприн, по словам Вусика, с заместителем руководителя по идеологической работе Василием Тихоненко. Его слова подтвердил и участковый Кричевского РОВД Андрей Шашков.

 
 
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Два участника серьезного скандала, который разгорелся в Кричеве, подали рапорты об отставке: на сотрудников милиции, критиковавших начальство, продолжается...

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